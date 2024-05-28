Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri Başlıyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" etkinlikleri, 31 Mayıs Cuma günü başlıyor. Türkiye'nin bilinen ilk çevrecilerinden olan "Manisa Tarzanı" Ahmet Bedevi'nin mezarı başında anılmasıyla başlayacak etkinlikler, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Bu yıl 31 Mayıs-5 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" çok çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 1 hafta sürecek etkinlikler kapsamında doğa dostu Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi anılacak. 1. Yeşil Manisa Zirvesi, Tarzan Yürüyüşü, "Anılarla Tarzan" paneli, doğa temizliği, doğa yürüyüşü, "Manisa Tarzanı'na Genç Bakış" gibi programlarla, daha temiz bir çevre vurgusu yapılacak.

Başkan Ferdi Zeyrek, etkinliklere tüm Manisalıları davet etti

Altı gün boyunca şehrin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ahmet Bedevi'nin hayatını, Manisa'yı tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde ağaçlandırmaya adadığını ve yaşamı boyunca binlerce fidanı toprakla buluşturduğunu belirtti. Başkan Zeyrek, şunları söyledi:

"Tek kaygısı Spil Dağı'nı ağaçlandırmak, yeşili korumak ve doğa sevgisini aşılamak olan Ahmet Bedevi, tüm çocuklara örnek olarak, gelecek nesillere çevre koruma bilinci kazandırdı. Bizler de hayatını yeşile ve doğaya adayan Manisa Tarzanı'nı düzenlenen programlarla anacağız. Hizmet dönemimizde Manisa Tarzanı'nın doğaya olan sevgisini kendimize rehber edineceğiz. Tüm Manisalıları Manisa Tarzanı'nı anmaya ve Çevre Günlerinde etkinliklerini takip etmeye davet ediyorum."