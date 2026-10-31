Manisa Turgutlu'da motosiklet ile TIR çarpıştı, 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da motosiklet ile TIR çarpıştı, 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

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Manisa Turgutlu\'da motosiklet ile TIR çarpıştı, 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü
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Manisa Turgutlu'da Ergenekon Mahallesi'nde TIR ile motosikletin çarpışması sonucu 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alındı; polis soruşturmayı sürdürüyor.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tolga Başaran (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Y. (56) yönetimindeki 20 ATE 857 plakalı TIR ile Tolga Başaran idaresindeki 45 ACU 399 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç sürücünün cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA
MotosikletErgenekonTurgutlu3. SayfaGüncelManisaPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da motosiklet ile TIR çarpıştı, 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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