Manisa Turgutlu'da otomobil kamyonla çarpıştı, 19 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da otomobil kamyonla çarpıştı, 19 yaşındaki sürücü öldü

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Manisa Turgutlu\'da otomobil kamyonla çarpıştı, 19 yaşındaki sürücü öldü
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Manisa Turgutlu'da D-300 Ankara-İzmir kara yolunda saat 08.30 sıralarında otomobil ile kamyon çarpıştı; otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü Burak Efe Şenyüz yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şenyüz müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Burak Efe Şenyüz (19), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Derbent Mahallesi D-300 Ankara- İzmir kara yolunda meydana geldi. İzmir yönüne giden Burak Efe Şenyüz yönetimindeki 45 NU 015 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halil Karabunar'ın (54) kullandığı 45 AZ 410 plakalı kamyon çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Şenyüz, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenyüz, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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