Manisa Turgutlu\'daki saldırıda yaralanan 11 öğrenciyi İYİ Partili Çömez ziyaret etti

(MANİSA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Çömez, okul ve çevresindeki güvenlik önlemlerine ilişkin, "Bu konu topyekun bir mücadeleyi, topyekun bir çabayı, çalışmayı ve bir koordinasyonu gerektirir" dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geldi. Çömez, yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Çömez, şunları kaydetti:

"Manisa'mıza geçmiş olsun, Türkiye'mize geçmiş olsun. Vahim bir olay, üzüntü verici bir olay. İnşallah teker üretmez, Allah beterinden korusun demek istiyorum. Hastanemizi ziyaret ettik. Yaralı çocuklarımızla görüştük. 11 çocuğumuz yaralanmış. Başhekimden, başhekim yardımcılarından detaylı bilgi aldık. 11 çocuğumuzun bir tanesi çok hafif yaralıymış, hemen taburcu edilmiş zaten. Diğer 10 çocuğumuzun 7'si burada. 3'ü sevk edilmiş. 7'sinin halen devam eden ameliyatları olanlar var. Ancak durumları ciddi değil. Önce onun altını çizeyim. Yani buradaki 7 yavrumuzda, evladımızda bir hayati risk yok. Ancak ameliyatları devam ediyor bir kısmının. Ben servisi olanları ziyaret ettim. Tabii hala olayın şokunda, olayın etkisinde olanlar var. Ama aileler metanetle ve sabırla karşılamışlar. Ancak görüştüğümüz yakınları, aileleri, iktidardan ve sorumluluk sahiplerinden bir daha böyle bir olay olmaması için çağrıda bulunuyorlar. Gerekli önlemlerin alınması için, tedbir alınması için çağrıda bulunuyorlar. Diğer üç evladımızla ilgili de bilgi vermek isterim. Bunlardan ikisi Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde. Bir diğeri de şehir hastanesine nakledilmiş. Şehir hastanesindeki evladımızın ameliyatı bitti. Başarıyla sonuçlandı. Şu anda hayati riski yok. Ancak diğer ikisinin biri halen ameliyatı devam ediyor. Ayrıntı vermeyeceğim. Bütün detayları bilmeme rağmen detayları söylemeyeceğim. Ancak o ameliyatı devam eden evladımızın riskli olan kısmı, zor olan kısmı da tamamlanmış durumda. Tabiatıyla şu anda o sevk edilenlerin durumu ciddiyetini korumakla birlikte hayati bir riskin olmadığının altını çizebilirim. Hekim olarak söylüyorum bunları. Tabii, hastane başhekimiyle ve ekibiyle ilgili de birkaç söz söylemek isterim. Hakikaten çok tecrübeli bir ekip. Travma konusunda çok önemli becerileri, yetenekleri, tecrübeleri olan bir ekip. Hastaneye aynı anda 11 hastanın gelmesi çok zor bir olaydır. Bunları yönetmek hakikaten çok zordur. Çok iyi bir yönetim sergilemişler. Burada yapılanların hepsinin doğru olduğunu, zamanında ve yerinde olduğunu söyleyebilirim. Meslektaşlarımı hassaten burada teşekkür etmek isterim."

"BU MESELE, PROTOKOL İMZALAYARAK ÇÖZÜLECEK BİR MESELE DEĞİL"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, bu sorunun, protokol imzalayarak çözülecek bir mesele olmadığını belirterek, "Sokaklardaki güvenlik problemi hepimizin problemidir. Özellikle okul kapılarında, okul içlerinde ve önlerinde yaşanan güvenlik zafiyetiyle ilgili alınması gereken birçok önlem vardır. Bunlardan bir tanesi şüphesiz okulların önüne gelecek olan veya yerleştirilecek olan güvenlik birimleridir, X-ray cihazlarıdır ama bu meseleyi çözmez. Ailelerin bu konuda çok dikkatli olması gerekir. Ailelerle, okul aile birliklerinin çok uyum içerisinde, okul yönetiminin çok uyum içerisinde çalışması şarttır. Hatta zaten de okullardaki rehberlik öğretmenlerinin çok dikkatli olmaları, en ufak bir ikazda, en ufak bir uyarıda mutlaka gerekli önlemlerin alınması gerekir. Topyekun aslında bir mücadele icap ediyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı olayı yaşandığında, olay mahalline ilk giden ekiplerden biri olduklarını anlatan Çömez, şöyle devam etti:

"Orada da söyledik. Eksikler çok, yanlışlar çok ama bugün o eksikler üzerinden iktidarı eleştirme vakti değil. O eleştiriyi biz zaten parlamentoda yapıyoruz. Gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Soru önergeleri veriyoruz. Araştırma önergeleri veriyoruz. Maraş'taki olayın hemen ardından bütün detayları paylaşarak İçişleri Bakanı'na ben bir soru önergesi verdim. Bütün ayrıntıları paylaştım ama İçişleri Bakanı lütfedip cevap dahi vermedi bu soru önergemize. Bunlar iktidarın zaafları, yanlışları, eksikleri ama burada bugün bunları konuşmak ve siyaset yapmak değil derdimiz. Milletimizin acısını paylaşmak için geldik. Milletimize destek olmak için geldik. Yaradana şükürler olsun bir ölüm vakası söz konusu değil, bu çok önemli ama tabii üç ağır vakamız var. Şükür şu anda hayati tehlikeyi büyük ölçüde atlatmış durumdalar. Protokol imzalamakla bazı okulları riskli, bazı okulları daha az riskli ilan ederek bir askeri disiplin içerisinde bu konu çözülmez. Bu konu topyekun bir mücadeleyi, topyekun bir çabayı ve çalışmayı gerektirir ve bir koordinasyonu gerektirir."

Cezai yaptırımlara yönelik soruya ise Çömez, şöyle yanıt verdi:

"Sadece yasal düzenlemeyle bu sorunu ya da mevcut sorunu çözemezsiniz. Bu topyekun bir mücadeleyi gerektirir. Ailelerin işin içinde olması lazım. Vatandaşların tamamının işin içerisinde olması lazım. Belediyelerin, emniyet birimlerimizin keza şüphesiz Adalet Bakanlığı'nın ve en önemlisi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordineli çalışabilmesi lazım. Bu olayla ilgili detay bilgi aldım ancak paylaşmayacağım, ayrıntı da vermek istemiyorum. Önlenebilir miydi? Önlenebilirdi, onu söyleyeyim size. Öngörülebilirdi. Ama hiç olmazsa daha vahim bir olay olmadığı için en azından şimdilik şükrediyoruz. Ama bunların hepsi bize bir ikaz, bir uyarı. Çünkü saldırgan daha okula gelmeden ateş etmeye başlamış. Mesela konuştuğumuz bir kardeşimiz okulla hiç ilgisi yok. Başka bir yere gitmek için durakta bekleyen birisiymiş. Bu itibarla sadece okulun kapısına konacak olan güvenlik önlemleri veya güvenlik birimleri konuyu çözmeyecek. Sokakta da aynı sorun söz konusu. Topyekun bir mücadele ve topyekun bir yönetim anlayışıyla bu meselenin üzerinden gelmek gerekir. Üstesinden gelmek gerekir."