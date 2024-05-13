Manisa Valisi Enver Ünlü, maden kazası sonrası şehit madencilerin ailelerine destek olduğunu söyledi - Son Dakika
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Manisa Valisi Enver Ünlü, maden kazası sonrası şehit madencilerin ailelerine destek olduğunu söyledi

Manisa Valisi Enver Ünlü, maden kazası sonrası şehit madencilerin ailelerine destek olduğunu söyledi

Manisa Valisi Enver Ünlü, Türkiye'nin maden kazasından sonra seferber olarak şehit madencilerin ailelerine destek olduğunu söyledi. Ünlü, Soma'daki maden kazasının iş güvenliği konusunun ne denli önemli olduğunu gösterdiğini belirtti. Madencilik sektörünün Soma için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Ünlü, devletin kaza sonrası ailelere yönelik desteklerini sürdüreceğini ifade etti.

13.05.2024 21:30
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Manisa Valisi Enver Ünlü, Türkiye'nin maden kazasından sonra seferber olarak şehit madencilerin ailelerine destek olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından EÜAŞ Tesislerinde maden şehitlerinin aileleri onuruna verilen yemekte konuşan Ünlü, Türkiye'yi yasa boğan ve herkesi derinden yaralayan kazanın 10. yılında, hayatını kaybeden madencilerin acısını, olayın yaşandığı ilk günkü gibi yüreğinde hissettiğini söyledi.

Ünlü, Soma'daki maden kazasının, iş güvenliği konusunun ne denli önemli olduğunu gösterdiğin belirtti.

Soma'nın kömür üretimiyle bilinen ve ekonomisi büyük ölçüde bu sektöre dayanan bir ilçe olduğuna dikkati çeken Ünlü, "Madencilik sadece fiziksel güç gerektiren bir iş olmanın ötesinde, büyük bir özveri ve cesaret isteyen, dünyanın en zor ve en anlamlı mesleklerinden biridir. Hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlama amacı güderken yaşamını yitiren madencilerimiz, aynı zamanda büyük bir fedakarlıkta bulunmuşlardır." dedi.

Vali Ünlü, kaza yaşandığı andan itibaren devletin bütün imkanlarını seferber ederek, yaraları sarmaya çalıştığını ve şehit madencilerin geride bıraktığı gözü yaşlı annelerin, eşlerin ve yetim çocukların yanında yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Madenci şehitlerimizin ailelerine yönelik destekler, eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan istihdama kadar geniş bir yelpazede gerçekleşmektedir. Bu desteklerin temel amacı, madenci şehitlerimizin geride bıraktıkları ailelerinin yaşam standartlarını korumak ve onlara güvenli bir gelecek sunabilmektir. Ancak bu desteklerin yanı sıra, toplum olarak madenci şehitlerimizi ve ailelerini unutmamak, onların fedakarlıklarını her daim hatırlamak ve takdir etmek de büyük önem taşımaktadır. Bütün bu çalışmalar yitirdiğimiz canları elbette geri getirmez ama bu destekler de şehitlerimize duyulan vefanın devletimiz nezdindeki tezahürüdür. Devletimiz bundan sonra da milletimizle birlikte dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yapan hem ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yerin metrelerce altında çalışırken şehit olan madenci kardeşlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edecektir."

Soma'da yaşamını yitiren madencileri saygı ve rahmetle andıklarını vurgulayan Enver Ünlü, geride kalan ailelerine sabır ve metanet diledi.

Yemeğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Manisa milletvekilleri, protokol üyeleri ve şehit madencilerin aileleri katıldı. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Valisi Enver Ünlü, maden kazası sonrası şehit madencilerin ailelerine destek olduğunu söyledi - Son Dakika


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