Manisa ve Muğla'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Akhisar ve Muğla'nın Milas ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Her iki orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.
Çalışmalar sonucu ekipler yangını kontrol altına aldı.
Akhisar ilçesi Evkaftepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün, Muğla'nın Milas ilçesi Gürçamlar Mahallesi Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda ise 14 Temmuz'da yangın çıkmıştı. ???????
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