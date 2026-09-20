Manisa Yunusemre'de park halindeki minibüse çarpan 16 yaşındaki bisikletli öldü - Son Dakika
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Manisa Yunusemre'de park halindeki minibüse çarpan 16 yaşındaki bisikletli öldü

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Manisa Yunusemre\'de park halindeki minibüse çarpan 16 yaşındaki bisikletli öldü
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Manisa Yunusemre'de dün saat 23.30 sıralarında bisikletiyle park halindeki minibüse çarpan 16 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde kurtarılamayan sürücü hayatını kaybetti; polis inceleme başlattı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki minibüse çarpan bisikletin sürücüsü Enes Eren Güçtekin (16), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi Kilimli Sokak'ta meydana geldi. Enes Eren Güçtekin, kullandığı bisikletin hakimiyetini kaybedip yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güçtekin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güçtekin, kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa Yunusemre'de park halindeki minibüse çarpan 16 yaşındaki bisikletli öldü - Son Dakika
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