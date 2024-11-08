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Manisalı Ali Bey Anıldı

Manisalı Ali Bey Anıldı

Milli Mücadele kahramanı Ali Bey, torunlarıyla birlikte Manisa'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

08.11.2024 14:19
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İstiklal Madalyası sahibi Milli Mücadele kahramanı Manisalı Ali Bey, memleketi Manisa'da torunlarının da katıldığı etkinlikle anıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 1881 yılında doğan, Adana ve İzmir'in düşman işgalinden kurtarılması ve isyanların bastırılmasında rol alan Manisalı Ali Bey için Manisa Çukurovalılar Derneği tarafından Şehzadeler Belediyesi Tarihi Bedesten Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

"Manisalı Ali Bey" kitabının yazarı Yusuf Delikoca ile Manisalı Ali Bey'in torunları Ali İhsan Manisalı, Mehmet Tufan Gökbuket ve Hakan Tahiroğlu'nun katıldığı etkinlikte Milli Mücadele kahramanının Kula'dan Adana'ya uzanan yaşam hikayesi paylaşıldı.

Konferans öncesi AA muhabirine açıklama yapan Ali İhsan Manisalı, soyadını taşıdığı dedesinin doğup büyüdüğü topraklara ilk kez geldiğini, Atatürk'ün silah arkadaşı olan dedelerinin olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Mehmet Tufan Gökbuket, dedesini tanıma fırsatı olmadığını ancak onun mücadelesinin kendi yaşamlarına da yansıdığını dile getirerek "Biz de onun gibi karakteri sağlam, ülkesini seven, başarılı insanlar olmaya çalıştık." diye konuştu.

Hakan Tahiroğlu da dedesinin 1881'de doğduğunu, 1938'de öldüğünü, Mustafa Kemal Atatürk ile aynı kaderi paylaştığını belirterek, "Kader çizgileri aynı olmuş, ikisinin hayatı da savaşlar ve mücadelelerle geçmiş. Mustafa Kemal Paşa, dedeme kurucu mecliste mebusluk da teklif etmiş ancak okuma yazması olmadığı için kabul etmemiş. Adana'ya yerleşmiş. Dedem, daha sonra hiç gidememiş ama Kula'ya giderek dedemin doğup büyüdüğü yerleri görme fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Yazar Yusuf Delikoca ise rahmet ve minnetle andıkları Manisalı Ali Bey'i şu sözlerle anlattı:

"Manisalı Ali Bey, Adana ve İzmir'in kurtuluş mücadelesi kahramanlarındandır. 5 Ocak 1922 Adana ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşunda rol almış bir İstiklal Savaşı gazisidir. Aynı zamanda isyanlara karşı Bolu, Düzce, Konya ve Karaman'da mücadele verdiği için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve TBMM tarafından iki defa İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiş tarihi bir kahramandır. Manisalıdır, Adana'da evlenmiş, orada yaşamış ve 1938 yılında da Adana'da vefat etmiştir."

Manisa Çukurovalılar Derneği İrfan Doruk da Manisalı Ali Bey'in Manisa ile Adana'yı birbirine bağlayan bir kahraman olmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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