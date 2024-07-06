Manisalı öğrenciler LGS'de Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisalı öğrenciler LGS'de Türkiye birincisi oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği elde eden Manisalı öğrenciler ile bir araya geldi. Başkan Zeyrek, öğrencilere başarılarının Manisa'nın gururu olduğunu söyledi ve gelecekte de Manisa'ya değer katacaklarına inandığını belirtti.

06.07.2024 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği elde eden Manisalı öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere başarılarıyla Manisa'nın gururu olduklarını söyleyen Başkan Ferdi Zeyrek, "Manisa'nın sembolü oldunuz. Bundan sonraki yaşamınızda da Manisa'ya değerler katacağınıza inanıyorum" dedi.

Yurt genelinde 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Manisa'dan 8 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 500 tam puan alan Hilal Koyuncu, Eymen Sunmaz, M. Eymen Çağlayan, Ali Eren Dalgıç, Eren Naymanol ve Ferhat Ege Akarsu ile okullarının idarecilerini ve ailelerini ağırladı. Öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik eden Başkan Ferdi Zeyrek, bundan sonraki hayatlarında da başarılar diledi.

"Bu gurur hem bizlere hem ailelerinize yaşattınız"

Elde ettikleri başarılarıyla Manisa'nın gururu olduklarını belirten Başkan Zeyrek, şunları söyledi:

"Manisa'nın sembolü oldunuz. Bundan sonraki yaşamınızda da Manisa'ya değerler katacağınıza inanıyorum. Sizi yetiştiren öğretmenlerinize, ailelerinize çok çok teşekkür ederim. Bu gururu hem bizlere hem ailelerinize yaşattınız, iyi ki yaşattınız. Çok güzel bir şey bu. Manisa'mdan 500 tam puan alarak birinci çıkmak. Nasıl bir duygu sizlerden dinlemek istiyorum. Çünkü bu başarıya şahsım adına ben ulaşamadım. Benim çocuklarım da ulaşamadı. Herkese nasip olmayan bir şey. Bu bir birlikteliğin, bir bütünlüğün, bir hedefin başarısı. O yüzden dolayı ben sizleri çok tebrik ediyorum. Umarım bundan sonraki yaşamınızda da aynı başarıları devam ettirirsiniz, hem Manisa'ya hem ülkeye çok faydalı birer birey olursunuz. Bu benim en büyük isteğim bu olur. Emeklerinden dolayı ailelerinize de teşekkür ediyorum. Çok gurur verici bir şey olsa gerek. Bu gururu sizlere çocuklarınız yaşattı. Umarım bundan sonraki üniversite olacak hayatınızda, ondan sonra iş hayatınız olacak, aynı başarılarınız devam eder."

"Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, "Sizler Manisa'nın gururusunuz. Hem eğitim hayatınızda hem sosyal hayatınızda ne gibi istekleriniz olursa lütfen çekinmeden iletin. Biz sizlerin her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başarılarını, öğrencilerden dinledi

Başkan Ferdi Zeyrek, daha sonra Türkiye birincisi öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti. Elde ettikleri başarıları öğrencilerden dinleyen Başkan Zeyrek, tercih süreçleri ve yerleşmek istedikleri liseler hakkında bilgiler aldı. Tam puan almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten şampiyon öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi. Başkan Ferdi Zeyrek, Türkiye birincisi öğrencilere hediye takdiminde de bulundu.

Kaynak: ANKA

Ferdi Zeyrek, Türkiye, Manisa, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisalı öğrenciler LGS'de Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:29 Fatih Terim’den “En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz“ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den "En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?" sorusuna bomba yanıt
17:19 Görüntüler görmeye değer Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur?
16:56 İzmir Ödemiş’te orman yangını Ekipler zamana karşı yarış başlattı İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
17:12 Karaman’da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Karaman'da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 18:39:10. #1.13#
SON DAKİKA: Manisalı öğrenciler LGS'de Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement