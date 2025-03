Manisalı Yurttaş Geçinememekten Yakındı: "İki Aydır Kiramı Ödeyemedim. Çocuklara Her Gün Harçlık Vermek Zorundayım Ama Veremiyorum"

Güncel

(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar'da yevmiye ile geçinmeye çalışan 3 çocuklu bir aileyi ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Günlük bin 500 liraya çalıştığını ama düzenli iş bulamadığını belirten yurttaş "Kışın ayda 10 gün çalışıyoruz ya da çalışamıyoruz. İki aydır kiramı ödeyemedim. Çocuklara her gün beslenme hazırlamak, harçlık vermek zorundayım ama harçlık veremiyorum. Cumhurbaşkanı'nın en az üç çocuk demesi kolay da asgari ücretle yahut asgari ücretin altında ücretlerle bu üç tane çocuğu sağlıklı bir şekilde beslemek, okutmak, temizliğini sağlamak, barındırmak... Esas zorluk o" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Akhisar'da bir aileyi ziyaret etti. Günlük fayans ustası olduğunu ve bin 500 lira yevmiyeyle çalıştığını söyleyen yurttaş, 3 çocuğu olduğunu ve ev kirasını dahi ödemekte güçlük çektiğini, 2 aydır kira ödeyemediğini dile getirdi. Düzenli bir işi olmadığı için aylık yaklaşık 15 bin lira kazandığını söyleyen vatandaş, kış döneminde hava koşullarından dolayı çok çalışamadığını, 10 gün çalışabildiğini söyledi.

Yurttaş, Bakırlıoğlu'nun 'sigortanı ödeyebiliyor musun?' sorusuna karşılık, "Yok, ödeyemiyoruz. Sigorta yatmayınca sağlık hizmetlerinden de faydalanamıyoruz. Ev kira. Vallahi geçinemiyoruz başkanım. Zaten iki aylık kiramı bile ödeyemedim. 8 bin lira kira. Para elimize geçtiği an direkt gidip kiramıza, faturalarımıza veriyoruz. Çoluk çocuğumun eğitimine zaten hiçbir şey kalmıyor. Benim çocuğum okuyabilecek çocuk, dersleri iyi. Çocuğuma ne gibi olanak sağlayabilirim? Şimdi üç tane var. Bir tanesi ilkokulu bire gidiyor. Her gün beslenme hazırlamak zorundayım. Her gün çocuklara harçlık vermek zorundayım ama veremiyorum. Evde yediriyorum. Bir liste veriyor okul malum. O listeye göre uygulamak zorundasın. Anne baba olarak kendimizden ödün veriyoruz, vermek zorundayız ama bir şeylerin mutlaka değişmesi lazım. İnsanların gözlerini açması lazım. Bu düzen böyle olmaz. İnsanlar ne yazık ki emeğinin karşılığını alamıyor" ifadesini kullandı.

"Toplumun neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında yaşıyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın asgari ücretle ilgili açıklamalarını eleştiren Bakırlıoğlu,"Diyanet'in açıkladığı fitre günlük 180 lira. Yani bir kişinin asgari yemek için vermesi gereken tutar 180 lira. 4 kişi bir aile olsa ayda 21 bin 600 lira yapıyor. Yani mesela siz 5 kişisiniz, 5 kişiye göre hesapladığınız zaman günde 900 lira, ayda 27 bin lira yapar. Ayda 27 bin lira, 5 kişilik bir ailenin sadece yemek, sağlıklı şekilde beslenme ihtiyacı. Bugün 60 bin liranın altında gelir gelen her ev, yoksulluk sınırında demektir. Şu anda yıllarını devlete hizmete vermiş en kıdemli memurların aldığı para 60 bin lira. Ülkede yaklaşık 16 milyon emekli var. Emeklilerin zaten büyük çoğunluğu açlık sırının altında, yani 22 bin liranın altında maaş alıyor. Yani toplumun neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Neredeyse tamamı. Gelinen nokta ne yazık ki o. Allah hepimize kolaylık versin" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı'nın en az üç çocuk demesi kolay"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "en az 3 çocuk" söylemini eleştiren vatandaş, "Cumhurbaşkanı'nın en az üç çocuk demesi kolay da asgari ücretle veyahut asgari ücretin altında ücretlerle bu üç çocuğu sağlıklı şekilde beslemek, okutmak, temizliğini sağlamak, barındırmak... Esas zorluk o. Pazara çıkıyorsun. Pazarı zaten hiç ele almayalım bile. Pazara çıksan ne kadar oluyor mesela? Haftada ne kadar çıkıyor? Ben yeri geliyor bin lira çıkıyorum, yeri geliyor üç yüz lirayla gidiyorum. O gün ne varsa. Yani o an benim kazancıma göre. Bunun içerisinde ne tavuğu, ne eti, ne peyniri, yumurtası var... Yani hiçbir şey yok. Sağlıklı beslendireceksin ki çocukları, sağlıklı bireyler yetişsinler. Bu çocukların emin adımlarla ilerleyebilmesi için gerçek anlamda destek olunması lazım" ifadesini kullandı.