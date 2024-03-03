Manş Denizi'nde tekne kazası: 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manş Denizi'nde tekne kazası: 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Fransa'nın kuzeyinde, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan bir teknenin alabora olması sonucu 7 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Teknede bulunan 16 göçmenin Fransa'nın Dunkirk sahiline birkaç kilometre mesafede batmasıyla birlikte, kız çocuğu boğuldu ve diğer aile üyeleri hastaneye kaldırıldı. Bu yıl İngiltere'ye geçiş yapan göçmen sayısı 2 binden fazla olurken, geçen yıl ise 30 bin göçmen Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı.

03.03.2024 16:31  Güncelleme: 16:34
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Manş Denizi'ni geçmeye çalışan küçük bir teknenin Fransa'nın kuzeyinde alabora olması sonucu 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

BBC'nin Fransız yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, içinde 16 göçmenin bulunduğu küçük tekne Fransa'nın Dunkirk sahiline birkaç kilometre mesafede battı.

Kuzey Valiliği, teknenin bu kadar çok insanı taşımak için uygun boyutta olmadığını belirtti.

Teknenin batması sonucu 7 yaşındaki kız çocuğunun boğulduğu, yanındaki 3 kardeşi, hamile annesi ve babasının Dunkirk'teki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu yıl İngiltere'ye 2 binden fazla göçmen geçiş yaptı.

Geçen yıl ise yaklaşık 30 bin göçmen Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manş Denizi'nde tekne kazası: 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

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