Manş Denizi'nde tekne kazası: 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

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Manş Denizi'ni geçmeye çalışan küçük bir teknenin Fransa'nın kuzeyinde alabora olması sonucu 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

BBC'nin Fransız yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, içinde 16 göçmenin bulunduğu küçük tekne Fransa'nın Dunkirk sahiline birkaç kilometre mesafede battı.

Kuzey Valiliği, teknenin bu kadar çok insanı taşımak için uygun boyutta olmadığını belirtti.

Teknenin batması sonucu 7 yaşındaki kız çocuğunun boğulduğu, yanındaki 3 kardeşi, hamile annesi ve babasının Dunkirk'teki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu yıl İngiltere'ye 2 binden fazla göçmen geçiş yaptı.

Geçen yıl ise yaklaşık 30 bin göçmen Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaştı.