Mansur Yavaş, 1 Mayıs Kutlamalarına Katıldı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Tandoğan Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. Yavaş, "Ankara'daki sendikalar, öğrenciler, işçiler, emekçiler bugün burada. İnşallah onlar için de aydıklık bir gelecek diliyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tandoğan Meydanı'ndaki, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katıldı.

Yavaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, daha demokratik, insanların huzur bulduğu bir ülke olsun diliyorum. 1 Mayıs işçinin bayramı. 'Yaşasın 1 Mayıs' diyerek bütün Ankara'daki sendikalar, öğrenciler, işçiler, emekçiler bugün burada. İnşallah onlar için de aydınlık bir gelecek diliyorum" dedi.