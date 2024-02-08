Mansur Yavaş: 31 bin emekliye 6 aydır destek oluyoruz
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 bin emekliye 6 aydır destek olduklarını belirterek, "1000'er lira. Ayrıca et yardımı adı altında protein yardımı yapıyoruz 400 lira. Bir de kış nedeniyle doğal gaz desteğinde bulunuyoruz ki zor şartlar altında yaşayan, bütün gücünü bu ülkenin üretimi için harcamış emeklilerimizin insanca yaşamalarını istiyoruz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Yavaş, sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında konuşan Yavaş, belediye olarak toplumun her kesimine ulaşmaları gerektiğini söyleyerek, "Sosyal destekte bulunduğumuz 200 bine yakın aile var ancak son zamlardan sonra emeklilerin önce 7 bin 500 lira alması, sonra bunun 10 bin liraya çıkarılması. Gönlümüz en azından asgari ücrette eşitlenmesini isterdi ama asgari ücret altında ücret almaya başlayınca tabii ki biz buna kayıtsız kalamazdık ve bir çağrı yaptık emeklilerimize. Durumu uyanlar belediyeye başvursun, destek olacağız diye. 31 bin emekliye 6 aydır destek oluyoruz, 1000'er lira. Ayrıca et yardımı adı altında protein yardımı yapıyoruz 400 lira. Bir de kış nedeniyle doğal gaz desteğinde bulunuyoruz ki zor şartlar altında yaşayan, bütün gücünü bu ülkenin üretimi için harcamış emeklilerimizin insanca yaşamalarını istiyoruz. Küçük de olsa bir nebze destekte bulunuyoruz. 6 ay oldu ama bu sefer çeşitli adaylar da 'Biz de destek olacağız' demeye başladılar. Bunu söyleyen arkadaşlar, hükümete mensup adaylar. Her şeyden evvel madem emekliler bu kadar mağdur, siz de farkındasınız, burada sorumluluk hükümete düşer. Mutlaka hükümete bir şekilde başvurmalılar ve o desteğin bir an evvel sağlanıp insanca emeklilerimizin yaşamasının sağlanması lazım" diye konuştu.
'HİÇBİRİNİ AYIRMADAN DESTEKTE BULUNUYORUZ'
Rakibinin hala görevde olan bir belediye başkanı olduğunu balirten Yavaş, şunları söyledi:
"Belediye başkanlığı yaptığı ilçede, biz orada da 5 bine yakın emekliye ayrıca destekte bulunuyoruz. 50 bine yakın da sosyal destekte bulunduğumuz orada yaşayan vatandaşımız var. Hiçbirisini ayırmadan düzenli şekilde destekte bulunuyoruz. Bir tarafta bu kadar ihtiyaç sahibi varken bir kavşağın eksik olması, bir yatırımın eksik olması hiç önemli değil. Zaten yok şu anda. Olmayan bir şeyin çok fazla problemi olmaz. Elbette onları da yapacağız ama bizim belediyecilik anlayışımızda aciliyet sırası vardı. Aciliyetlerden en önemlisi de kentte yaşayan insanların aç kalmaması, çocukların yatağına aç girmemesi, eğitiminden mahrum olmaması ve tüm dezavantajlı gruplara desteğimiz devam ediyor. Bu konuda Avrupa standardını yakalamış bulunuyoruz. Desteklerimiz bütçemizin yüzde 12'sine ulaştı. Avrupa'da da bu orandadır. Kentimizde yaşayan ve ihtiyacı olan herkese desteklerimiz devam edecek."
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