Mansur Yavaş, 4 Yıldız Üstün Performansta Yetkinlik Ödülü'nü Aldı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, 4 Yıldız Üstün Performansta Yetkinlik Ödülü'nü Aldı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Kalite Derneği tarafından verilen '4 Yıldız Üstün Performansta Yetkinlik Ödülü'nü aldı. Yavaş, kamu hizmetlerinde vatandaş odaklılığı ve şeffaflığı vurgulayarak, en kaliteli hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.

10.12.2024 09:29  Güncelleme: 10:46
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(ANKARA) - Türkiye Kalite Derneği'nin(KalDer) "4 Yıldız Üstün Performansta Yetkinlik Ödülü"ne layık görülen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kamu hizmetlerinin vatandaş adına yapıldığını belirterek, "Tüm masraflarımızı vatandaş karşıladığına göre, onlara en iyi, en kaliteli ve en güler yüzlü hizmeti sunmak zorundayız" dedi.

Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) 2022 yılı Nisan ayından bu yana yürüttüğü "EFQM Modeli Çalışmaları" kapsamında görevlendirdiği bağımsız değerlendiriciler ve bağımsız ödül yürütme kurulu tarafından belirlenen "4 Yıldız Üstün Performansta Yetkinlik Ödülü"ne, ABB Başkanı Mansur Yavaş layık görüldü. KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, ödülün takdimi için ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ankara'da hayata geçirdiği projeleriyle yerel yönetimlere örnek bir yönetim anlayışı sergileyen ABB Başkanı Yavaş, şeffaflık, kamu kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine değindi. Kamu hizmetlerinde güler yüz ve vatandaş memnuniyetinin de olmazsa olmazlar arasında yer alması gerektiğini ifade eden Yavaş, "Biz kamu hizmetini, vatandaş adına yapıyoruz. Tüm masraflarımızı vatandaş karşıladığına göre, onlara en iyi, en kaliteli ve en güler yüzlü hizmeti sunmak zorundayız" dedi. Türkiye'de, kamu görevlilerine dair algının değişmesi gerektiğine dikkat çeken Yavaş, "Geçmişte kamu görevlisi, vatandaş sanki ona mahkümmuş gibi davranmaya alışmış. Bizim görevimiz vatandaşa hizmet etmek, onların işlerini kolaylaştırmak" diyerek, geçmişten gelen olumsuz alışkanlıkları eleştirdi.

"Son derece tasarruflu ve şeffaf olmamız gerekiyor"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "şeffaflık" ilkesine dayalı çalışmalarını artırarak sürdürdüğünü de aktaran Yavaş, "Kamu kaynaklarını, halkın kaynaklarını kullanırken son derece tasarruflu ve şeffaf olmamız gerekiyor. Türkiye'deki bütün kamu kuruluşlarının yaptıkları harcamaları halkın gözünün önüne sermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, artık bir yönetim anlayışı haline gelmeli" diye konuştu.

"Sosyal yardımları bir hak olarak görerek, insan onurunu koruyan bir şekilde yardım yapıyoruz"

Ankara'da 200 bin aileye sosyal destek sağlandığını, sosyal yardımları vatandaşın bir hakkı olarak gördüklerini söyleyen Yavaş, "Bu durumda olan insanların tek sebebi hükümetlerdir. Yoksulluğu önleyememek, şeffaf olmamak ve adil gelir dağılımını sağlayamamak bu tablonun sorumlularıdır. Bu nedenle sosyal yardımları bir hak olarak görerek, insan onurunu koruyan bir şekilde yardım yapıyoruz" ifadelerini kullandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasının sonunda ise "Hep beraber çocuklarımızın huzur içinde yaşayacağı bir ülkeye ulaşmak için çalışacağız" diyerek, tüm kamu yöneticilerini daha şeffaf ve vatandaş odaklı çalışmaya davet etti.

Tayfun Terzioğlu: "ABB'yi 7 yıldızda görmek istiyoruz"

ABB'nin iki yıl önce çıktığı Kalite Maratonu ile ilgili konuşan KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Terzioğlu da belediye olarak ilk defa Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu ödüle layık görüldüğünün bilgisini vererek özetle şunları şöyledi:

"İlk seferde 4 yıldızı almak güzel. Belediyeler içinde de ilksiniz ama bu yetmiyor, çünkü KalDer EFQM'in 7 yıldızı var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni 7 yıldızda görmek istiyoruz. Bu kalite maratonunda tek başımıza başarılı olmamız yetmez. Çevremizdeki diğer kurumları ve belediyeleri de bu sisteme dahil etmeliyiz. Bir an önce diğer belediyeler ve bağlı kurumlarımız da Kalite Maratonu'na katılmalı. Hep birlikte, daha ileriye gitmek için bu sistemi benimsemeliyiz. Bu, yalnızca bizim çabamızla değil, tüm çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın ortak gayretiyle olacak. Geçmişte bu çalışmalar sonucunda çok değerli eğitimler gerçekleştirdik. Bundan sonraki adımlarda da tüm çalışanların katkısıyla sürdürülebilir başarıyı sağlayacağız."

Müjgan Kerman: "Avrupa'da da rol model olacaksınız"

KalDer Eğitmeni Müjgan Kerman ise ABB'nin bütün belediyeler tarafından örnek alınan bir belediye olduğunu belirterek, "Maratonda bir noktaya geldiniz. Özellikle bütün belediyelerin gözü sizin üstünüzde. Sizi daha iyi noktaları taşımanız lazım. Çünkü özellikle diğer belediyeler sizi örnek alıyor. Şeffaflık çok kıymetli. Ama bizim yapacaklarımızın sonu yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi rol model olarak hem Türkiye'de hem de bu Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın bir ödülü olması nedeniyle Avrupa'da da geçerli olan bir ödül. ve böylece Avrupa'da da rol model olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, 4 Yıldız Üstün Performansta Yetkinlik Ödülü'nü Aldı - Son Dakika

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