Mansur Yavaş, Altındağ\'da SKM Açılışında Konuştu

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HABER: MERVE GÜVEN - KAMERA: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Altındağ'da Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında konuştu. Yavaş, "Görünen o ki dün yayınlanan ankete göre yüzde 14 öndeyiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Geçen seçimde kazandık ama Belediye Meclisi üyemiz 148'de 40 kişide kaldı civar ilçelerdeki meclis üyelerinden dolayı. Şimdi benim artık daha fazla Belediye Meclisi üyesine ihtiyacım var ki artık rahat edelim, Ankara halkına daha fazla hizmet edelim. Bunun için bana 'Hayırlı olsun'a gelmeyen değil benim elimi tutacak belediye başkanlarına ihtiyacımız var. Bu nedenle Ramazan başkanımı mutlaka seçeceksiniz" dedi.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Altındağ'da SKM açılış törenine katıldı. Burada hem kendisi hem de CHP Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli için Ankaralılar'dan oy isteyen Yavaş, şöyle konuştu:

"ÇALIŞACAKSINIZ AMA DÜRÜST ÇALIŞACAKSINIZ. KENDİNİZE 'ÇALIYOR AMA ÇALIŞIYOR' DEDİRTMEYECEKSİNİZ"

"Bir belediye başkanı kentin hem annesi hem babasıdır. Gençlerimize evladımız diye hitap ediyoruz her zaman. Bir anne bir baba evladının üstüne nasıl titrerse biz de tüm Ankaralının üstüne aynı şekilde titredik, hiç kimseyi ayırmadık. İş başına gelir gelmez hiç kimseyi ayırmadan şeffaf bir şekilde çalışmaya başladık. Sizlerin hakkını, hukukunu hiç kimseye yedirmedik. Ankara'ya huzur geldi, bu çok önemli, bütün projelerden daha önemli. Gururla söylüyorum ki 5 yıldır benim bir tek personelim savcılık yüzü görmedi. Bir yönetimde en önemli şey budur. Çalışacaksınız ama dürüst çalışacaksınız. Kendinize 'Çalıyor ama çalışıyor' dedirtmeyeceksiniz. Bu sözleri Ankara'nın kaldırımlarından dahi sildik, sizlerin paralarını kendi paramızı harcar gibi harcıyoruz.

"ALTINDAĞ'DA ŞU ANDA 40 BİN AİLE BİZDEN SOSYAL DESTEK ALIYOR"

Altındağ bölgesinde tam 21 mahallede asbestli su hattını yeniledik. Karaköy mesire alanını açtık, 4 bin dönüm. Emekliler Lokali, Altındağ kreşi, İç Kale, Anafartalar, Roma Hamamı; bunların hepsi restore edildi. İsterdik ki Altındağ Belediye Başkanı da bizim elimizden tutsun. Altındağ için ihtiyaçlarını bildirsin, beraber Altındağ'a bir tane fazla hizmet yapalım. 'Hayırlı olsun'a dahi gelmediler. Ankara'nın büyük projelerinin bir çoğuna da engel oldular. Sosyal yardımları kesecek dediler, Altındağ'da şu anda 40 bin aile bizden sosyal destek alıyor. Bırakın kesmeyi sayıları da arttı, eskisi gibi paket paket dağıtıp göstere göstere yardım verme usulü de ortadan kalktı. Dara düşen kim varsa her zaman yanındayız, üretmek isteyen kim varsa onların yanındayız.

"RAKİPLERİMİZ EMEKLİLERE DESTEK VERECEĞİM DEMEK YERİNE BİR ZAHMET CUMHURBAŞKANI İLE KONUŞSUN"

Hükümet düzenli maaş alanlara zam yaptı, ama Türkiye'de o kadar çok 7 bin 500 lira alan emekli vardı ki, şimdi 10 bin oldu, bunlar bizim standartlarımızın altında kaldığı gibi gene Türkiye'de bir tane Ankara Büyükşehir Belediyesi 31 bin emekliye düzenli destek oluyor, başka yok. Biz bunu söyleyince birden bire akıllarına geldi. Yükseltsinler emeklilere faydası olur ama vereceğim demek yerine iktidarın partisinden bir zahmet Cumhurbaşkanına kadar gidip emeklilerin durumunu bir de onlar anlatsınlar. Söylesinler de inşallah hükümet de emeklilere zam yapsın.

"ŞURADAN ÇOK OY ALDIK BURAYA DESTEK OLALIM DİYE BİR FELSEFEMİZ YOK"

Herkesin insanca yaşamasını, her çocuğun eşit eğitim almasını istiyoruz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesine izin vermiyoruz. Bunu yaparken de kimdir, necidir hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Sadece ihtiyacını bildirsin yeter, Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyacı olan herkesin yanında, adeta bir hızır gibi yetişir. Cenabı Allah'ın yarattığı herkesi bir kutsal bir varlık olarak görür, başımızın üstünde tutarız. Oy verdi vermedi demeyiz, şuradan çok oy aldık buraya destek olalım diye bir felsefemiz yok.

"GÖRÜNEN O Kİ DÜN YAYINLANAN ANKETE GÖRE YÜZDE 14 ÖNDEYİZ. ASLA REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ"

Görünen o ki dün yayınlanan ankete göre yüzde 14 öndeyiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Sizlerden istediğim bir şey var. Geçen seçimde kazandık ama Belediye Meclisi üyemiz 148'de 40 kişide kaldı civar ilçelerdeki meclis üyelerinden dolayı. Şimdi benim artık daha fazla Belediye Meclisi üyesine ihtiyacım var ki artık rahat edelim, Ankara halkına daha fazla hizmet edelim. Bunun için bana 'Hayırlı olsun'a gelmeyen değil benim elimi tutacak belediye başkanlarına ihtiyacımız var. Bu nedenle Ramazan başkanımı mutlaka seçeceksiniz. Cumhuriyetin kalbi Ankara'nın, Cumhuriyetin kurulduğu yerin Altındağ Belediye Başkanını ve Altındağ'ın tamamını dünya ile yarışan bir başkent yapmak için el ele tutuşmamız gerekiyor, bunun için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var, sizlere güveniyoruz."