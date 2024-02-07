Mansur Yavaş, Ankara\'da sanayicilerle bir araya geldi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara tarafından düzenlenen programda, Başkentli sanayici ve girişimcilerle bir araya geldi.
Yavaş'ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin'in de hazır bulunduğu toplantıda, Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği projeleri anlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Yavaş, Ankara'da 2 bine yakın depremzedeyi misafir etmeyi sürdürdüklerini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığı zaman parti rozetini çıkardığını söyleyen Yavaş, belediye başkanı seçilmesinin ardından sadece Ankara halkına hizmet eden bir memur gibi görünmek istediğini, lüks arabaların hepsini sattığını, bir minibüs, şoför ve korumayla halkın içinde gezdiğini kaydetti.
"Bize güvenen sizlerin karşısına tekrar çıkıyoruz"
Hayata geçirdiği asfalt ve kavşak çalışmalarının açılışlarını yapmadığına dikkati çeken Yavaş, devletin parasıyla reklam yapmayı sevmediğini vurguladı.
Yavaş, eski dönemlerde ASKİ'den elde edilen gelirin çılgın projelere aktarıldığını öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İki saat evinizde su kesilse nasıl tedirgin olursunuz. Polatlı'da 25-30 yıldır kötü bir su var. Suyunu şu anda by-pass yaparak veriyoruz. Polatlı'ya şu anda 10. kilometreye kadar su gitti. Polatlı'nın suyu mu, çılgın projeler mi acil? 232 köyde kanalizasyon yoktu, 131'ini yaptık. Susuz birçok noktaya müdahale ettik. Sizce hangisi acil? Belediye başkan adaylarına da diyorum 'Çılgın projeleri bir bırakın, önce bir kendi işinizi yapın'. Yollarımız sağlam olsun, susuz, kanalizasyonsuz köyümüz kalmasın. Önce bunları yapalım, sonra da çılgın projeleri danışarak yapmak lazım."
Mansur Yavaş, hiç kimseyi ayırmadan, eşit şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, "Sosyal medyadan, televizyonlardan bir sürü haber yapıldı ve her haberin ardından müfettişler de geldi. Ama çok şükür bugüne kadar bir tek personelim savcılığa gitmedi. O müfettişlerin raporları da bu iftiraları atanların suratına çarpılmak için elimizde hazır olarak duruyor. Alnımızın akıyla, hiçbir Allah'ın kulunu mahcup etmeden, bize güvenen sizlerin karşısına tekrar çıkıyoruz." diye konuştu.
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