Mansur Yavaş: Ankara Halkını Zengin Edeceğiz - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Ankara Halkını Zengin Edeceğiz

Mansur Yavaş: Ankara Halkını Zengin Edeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenikent Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Ankara halkını zengin edeceklerini söyledi. Yavaş, açık ihaleler yaparak hesap verilebilirlik ilkesine önem verdiklerini belirtti.

20.03.2024 18:54  Güncelleme: 19:12
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Yenikent Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında konuştu, "Biz, birileri para kazansın, zengin olsun diye değil; Ankara halkını zengin edeceğiz diye uğraşıyoruz" dedi.

ABB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, Sincan Belediye Başkan Adayı Veysel Alkan ile Yenikent SKM açılışına katıldı. Yavaş şöyle konuştu:

"Beş yıldır bir zihniyet değişikliği oldu Ankara'da. Mal beyanımızı net bir şekilde açıklıyoruz. Ben 1999 yılında avukatlığı bıraktım belediye başkanı oldum. O günden bu güne bütün banka hesaplarım herkesin incelemesine açık. İsteyen istediği gibi izlesin. Kaldı ki 4 dönemdir belediye başkan adayı oldum Ankara'da en ufak bir açıklık bulsalardı üzerinde tepinmezlermiydi. Bunu niye yapıyorum? Paranızı emanet ettiğiniz insanın ne yaptığını bilmeniz lazım. Bunun için açık ihaleler yapıyoruz. Hiçbir şeyimizi saklamıyoruz. Çünkü benim maaşım, personelimin maaşı yaptığımız bütün hizmetler sizin cebinizden çıkıyor. O zaman neye ne harcıyacaksak bunun kararını hep birlikte almamız lazım. Ankara halkının ihtiyaçları için harcamamız lazım. Proje yapıyorum diye milletin tertemiz parasını alıp kalkıp çöp projelere gömemeyiz. Acil ihtiyaç neyse, ilk önce Ankara halkını görmek zorundayız. 2010 yılında 2 bin 200 tane belediye otobüsü varmış. 2013'ten beri hiç almamışlar. Biz iş başına geldiğimiz zaman 1350 tane otobüs kalmış. 400 tane aldık, şimdi 50 tane daha alacağız. Her yıl 150, 200 tane alacağız. Ondan sonra da diyorlar ki, 'ulaşım sıkıntısı var.' Olur tabii. Bir dinozor parası bir otobüs yapıyordu. O kadar dinazor alıncaya kadar otobüs alsaydınız. Ankara'nın alt yapısına 5 kuruş para harcamadılar görünmez diye. Görüyorsunuz Polatlı'ya su götürüyoruz maliyeti 2,5 milyon kat trilyon. 1,5 milyon nüfus bundan yararlanacak. İnşallah 40, 50 yıl ne Yenikent'te ne Sincan'da artık su sıkıntısı olmayacak."

ALTINOK'UN İDDİALARINA YANIT

Yavaş, rakibi AK Parti Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un 'Taşpınar'da kanalizasyon açıktan akıyor' iddiasına da şu yanıtı verdi:

"25 yıldır ben mi idare ettim. veya siz kanalizasyonları yaptınız ben mi açtım onları? Ama başka şeylere para yatırmaktan vatandaşların ihtiyacını görmediler. Kırsal kalkınma desteklerinde bulunuyoruz. Şimdiye kadar 880 milyon lira destek verdik Ankara çiftçisine. Belediyecilik budur. Biz gelince sosyal yardımları kesecektik değil mi? Ama bakın bir AK Parti'li belediye meclis üyesi de aynısını söyledi. 'Bu geçtiğimiz 5 yılda ranta dayalı hiçbir şey bizim meclisimizden geçmedi' dedi. Çünkü biz birileri para kazansın zengin olsun diye değil. Ankara halkını zengin edeceğiz diye uğraşıyoruz. Projesi yok diye iddia edecekler gelmişler karşınıza 'ben Başkent Kart çıkartacağım, içine para yükleyeceğim' diye mucize bir şeymiş gibi anlatıyor. Bu kardeşiniz 3 yıldır yapıyor. Siz nerede yaşıyorsunuz? Yine kantin desteğinde bulunacağız diyor. Keçiören'de kaç kişiye bulundun? Ben 50 bin kişiye destekte bulunuyorum."

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Yenikent, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Ankara Halkını Zengin Edeceğiz - Son Dakika

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