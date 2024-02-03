Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: \'Halkın parasını reklama harcamayı zül görüyorum\'

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bir belediye başkanı reklama para harcıyorsa bunu kendisi için harcıyordur. Ben halkın parasını reklama da harcamayı zül görüyorum." dedi.

Yavaş, Yenimahalle'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, belediye bütçelerini hazırlarken yerel yöneticiler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini aldıklarını anlattı.

Ankara'yı şeffaf bir yönetim anlayışıyla tanıştırdıklarını, 4 binden fazla ihalenin internetten canlı yayınlandığını belirten Yavaş, Sayıştay raporlarında ABB'nin paralarının nereye harcadığının görülebileceğini söyledi.

Ankara'daki içme suyu hattı projelerinden bahseden ve Çamlıdere, Beypazarı, Ayaş ve Güdül'e yeni bir su hattının projesini yaptıklarını aktaran Yavaş, Yenimahalle ilçesinde de ihtiyaçlar doğrultusunda çalıştıklarını; asfalt, kavşak ve kaldırım yapımı gibi uygulamaları yürüttüklerini dile getirdi.

Yavaş, "Bir belediye başkanı reklama para harcıyorsa bunu kendisi için harcıyordur. Ben halkın parasını reklama da harcamayı zül görüyorum. Çünkü bunlar, fen işlerinin yapacağı projelerdir. Asıl proje üretimi artırmak; kırsal kalkınma desteklerimiz en ücra köşelere kadar ulaşıyor." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin emeklilere 6 aydır destek olduğunu vurgulayan Yavaş, "İstanbul adayları da biz de emekliye 2 bin 500 lira vereceğiz diyor, Ankara adayı da 5 bine çıkardı. 6 aydır aklınız neredeydi? 6 aydır bu insanlar ne yer ne içer düşünmediniz mi? Emeklilerin durumunu da yeni keşfettiler." ifadelerini kullandı.

"Hepimiz el ele vererek belediyecilik yapacağız"

Yavaş, Keçiören'de 50 bin kişiye sosyal destekte bulunduklarını, kentin çeşitli noktalarında çorba dağıtımı gibi uygulamaları yürüttüklerini de dile getirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve diğer adaylara destek isteyen Yavaş, "Hepimiz el ele vererek belediyecilik yapacağız. Belediye meclisinde çoğunluğu sağlayarak hiçbir engellemeye takılmadan artık Ankara'ya rahat rahat hep birlikte hizmet vereceğiz." dedi.

"Atanamayan öğretmene iş imkanı sağladık"

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar da göreve başladığı 2009'dan itibaren ilçede hayata geçirdikleri hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Yaşar, "25 farklı mahallede hanımlarımız için kurs binaları yaptık, 101 branşta eğitim verdik. 75 bin liradan aşağı etüt kursu yok. Geçen sene 5 bin çocuğumuzu en iyi öğretmenlerle üniversite sınavına hazırladık. 1100 atanamayan öğretmene iş imkanı sağladık. 5 tane kapalı yüzme havuzu olan tek belediye olduk, 43 mahallede ise aile sağlık merkezi yaptık." diye konuştu.

Açılışa, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile CHP'nin ilçe belediye başkan adayları da katıldı.