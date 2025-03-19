Mansur Yavaş: \'Bizi Daha Kötü Günler Bekliyor\'

(ANKARA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Maalesef bizi daha kötü günler bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu şekilde gözaltı ile karakola götürülmesi bütün dünyanın dikkatini çekecektir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasını Halk Tv'de değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Daha önce de Ekrem Bey hakkında soruşturma açıldı. ve gidip ifadesini verdi. Dolayısıyla herhangi bir soruşturma varsa kendisinin davet edilmesi mümkündü. Bu şekilde 20 tane polis ile evinin basılması falan... Üstelik bir gün önceki olay nedeniyle bütün dünyanın gözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na çevrilmişken. Bu ancak Türkiye'nin imajına zarar verir. Kimse yargılanmaz değil ama masumiyet ilkesi gereğince en azından suçluymuş gibi peşin, mahkum olacakmış gibi görüntüler verilmesi doğru değil. Dün diploma iptalinde de bazı gazeteciler direkt adres ve saat vererek 'şu saatte iptal edilecek' gibi şeyler söylediler. Bir soruşturma varsa kendi avukatının bilgisi olmadan bu şekilde bazı gazetecilerin bu konularda bilgi vermesi işin siyasi boyutunu gösteriyor. Hukuka siyaset karıştığı zamanda ülkeye gelen yatırımlar gelmez hale geliyor. Ülke zarar görüyor. Hiçbir zaman ne Ekrem Bey ne de bir başka arkadşımız, 'biz yargılanmayalım' gibi bir iddiaları yok. Ama adaletli bir şekilde, usulüne uygun bir şekilde yapılması gerekir. Üzgünüz. Ocak ayında kararlaştırmıştık, Tayvan'da Akıllı Şehirler ve İş Formu var. Ona gelmiştim. Şimdi bilet bulmaya çalışıyorum. Döneceğim. Muhtemelen sabah saatlerinde İstanbul'da olmaya çalışacağım. Henüz bileti ayarlayamadık. Hep beraber orada toplanıp durumu takip edeceğiz, sayın genel başkanımız ile birlikte."

"Aynı zeminde serbest bir siyaset yapıyor olmadıkça bu durumdan yararlanıp da siyaset yapmayı ben kendime yakıştırmıyorum"

İmamoğlu'nun diplomasının iptalinden sonra "'Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim' kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı kamuoyuna ilan ediyorum" diyen Yavaş'a bu ifadelerinin ne anlama geldiği sorulması üzerine Yavaş, şu yanıtı verdi:

"Bir ismin ayağına çelme takılmasından hoşnut olacak, bunu fırsat bilecek insanlar değiliz. Sayın Bahçeli hastanede yatarken, Sayın Özgür Bey, 'ben bu konuda hiçbir şekilde eleştiri yapmayacağım. Etik olarak tedavi gören birisi hakkında eleştiri yapmayacağım' demişti. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişken kalkıp siyaset konuşmak veya bir beklenti içerisine girmek bizim ahlakımıza sığmaz. Diploma iptalinde de yetkisiz bir karar alındığı iddiaları var. Aynı zeminde serbest bir siyaset yapıyor olmadıkça bu durumdan yararlanıp da siyaset yapmayı ben kendime yakıştırmıyorum. Biz buna Anadolu'da, 'selden kütük kapmak' deriz."

"Peşin peşin birileri sizin hakkınızda hüküm veriyor"

"İmamoğlu'nun gözaltına alınacağına ilişkin bir tedirginliği olup olmadığı sorulması" üzerine Yavaş, şöyle konuştu:

"Bazı kalemlerin yaptığı konuşmalar mutlaka tedirgin etmiştir ama kendisinde ben öyle bir tedirginlik görmedim açıkçası. Belki kızgınlığı, öfkesi olabilir. Peşin peşin birileri sizin hakkınızda hüküm veriyor. Çıkmamış bir kararı maalesef televizyonlardan duyuyorsunuz. Sanki adeta kararı yorumcular veriyor gibi. Bu bizim sistemimize de, idari yapımıza da, hukuk sistemimize de çok zarar veren hadiseler."

"Ne kadar hukuk var o kadar ekmek var"

"Türkiye'nin daha kötü günler yaşayacağını" ifade eden Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Maalesef bizi daha kötü günler bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu şekilde gözaltı ile karakola götürülmesi bütün dünyanın dikkatini çekecektir. Yatırımları da etkileyecek, Avrupa ile olan ilişkilerimizi de etkileyecek. Hukukta, insan haklarında geri sıralardayız. Halbuki bir yandan Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye uğraşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da gidip bu hususta görüşmeler yaptı. Ama bu olaylar varken böyle bir şey mümkün olmayacak. Ne kadar hukuk var o kadar ekmek var."