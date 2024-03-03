Mansur Yavaş: 'Buralardan oy alınca hizmet etme gereği duymuyorlar'

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, "Buralardan yüzde 60-70 oy alınca buralara hizmet etme gereği duymuyorlar, 'Nasıl olsa veriyor burası oy' diye. Yuh yok sandıkta görüşeceksiniz. Geçen Çubuk'taydım, onlara da sordum; dağı taşı asfalt yaptık bütün altyapınızı yaptık yıllardır aynı yere oy verirsiniz. Peki. Sizin oy vermediğiniz belediye başkanı bu kadar hizmet etti, siz onlara niye sormuyorsunuz; 'Bu kadar oy verdik niye hizmet yapmıyorsunuz' diye niye sormadınız? Çünkü onların felsefesine göre çok oy aldıkları yere çok hizmet edeceklerdi hani ne oldu? Etmemişler. Ama biz ayırmadık, ayırmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Bir Allah'ın kulu diyemez ki biz az oy verdik az hizmet aldık diye. Bizim felsefemiz böyle, seçildiğimiz akşam artık herkesin belediye başkanı olmuşsunuzdur. Ankara halkı iradesini bu yönde koydu ve bizi büyükşehir belediye başkanı yaptı. Bir fark olmalıydı, nedir o fark? Öncelikle ben proje yapıyorum diye, Ankara halkının parasını çöp projelere yatırmamız lazımdı. Kent konseyini kurduk, üniversitelerle sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıp önceliklerimizi tespit ettik yatırımlarımızı o şekilde yapmaya başladık. Yani ortak akılla hareket ettik.

"İÇİNDE İNSAN OLMAYAN HİÇBİR YATIRIMA PARA AYIRMADIK"

Belediye başkanı kimdir? Annesidir, babasıdır, her şeyidir. O zaman bu kentte yaşayan insanların bütün dertleriyle ilgilenmemiz lazım. Doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan yurttaşların tüm beşeri ihtiyaçlarını karşılayan kuruma belediye adı verilir. Gerçek belediyecilik kentinde yaşayan herkesin eşit bir biçimde eğitime ulaşmasını sağlamaktır. Kentinden yaşayan herkesin eşit bir biçimde evinde sıcacık yuvasında oturmasını sağlamaktır. Onların okul ihtiyaçlarını karşılamaktır, onların önünü açmaktır. Bir yandan da aynı şekilde üretimi artırmaktır. Esnafımızın her zaman yanında olduk. İçinde insan olmayan hiçbir yatırıma para ayırmadık.

"'BİZ OLMAZSAK ÖLÜR BİTERSİNİZ' DİYENLERE HİÇ ALDANMAYIN"

Hani, 'Biz olmazsak ölür bitersiniz' diyenlere hiç aldanmayın. Bu Türkiye'de ne insanlar var, ne yiğitler var. 50 tane Mansur Yavaş'ı cebinden çıkaracak insanlar var hiç inkar etmiyorum, yeter ki fırsat verin bu insanlara. Biz de belediye başkanı olmadan önce şunları söylediler. "Gelirse bunlar PKK'lılar sayaç okuyacak." Nerede bir tane gördünüz mü?

"SEÇİLEN DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARININ BİRÇOĞU ÇOĞU YERDE YANIMIZA GELMEYE KORKUYORLARDI"

Pursaklar'da yaptığımız bazı projeler var onlardan da bahsetmek istiyorum. Hatta bir ara şimdiki Pursaklar Belediye Başkanımız kulağıma eğildi, 'Vallahi başkanım epey hizmet ediyorsunuz buraya' dedi, Allah var. Seçilen diğer belediye başkanlarının birçoğu çoğu yerde yanımıza gelmeye korkuyorlardı.

"ONLARIN FELSEFESİNE GÖRE ÇOK OY ALDIKLARI YERE ÇOK HİZMET EDECEKLERDİ HANİ NE OLDU?"

Buralardan yüzde 60-70 oy alınca buralara hizmet etme gereği duymuyorlar, 'Nasıl olsa veriyor burası oy' diye. Yuh yok sandıkta görüşeceksiniz. Geçen Çubuk'taydım, onlara da sorum; dağı taşı asfalt yaptık bütün altyapınızı yaptık yıllardır aynı yere oy verirsiniz. Peki. Sizin oy vermediğiniz belediye başkanı bu kadar hizmet etti, siz onlara niye sormuyorsunuz; 'Bu kadar oy verdik niye hizmet yapmıyorsunuz' diye niye sormadınız? Çünkü onların felsefesine göre çok oy aldıkları yere çok hizmet edeceklerdi hani ne oldu? Etmemişler. Ama biz ayırmadık, ayırmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"BENİ KOLTUĞUMDAN EDECEKMİŞ, KENDİ KOLTUĞUNDAN GİTTİ SİYASETİN ÇÖPLÜĞÜNE GİRDİ"

Beni kötüleyince madalya mı takıyorlar size? Meclis'ta ağzına gelen her türlü hakareti yapan, Ankara'nın her tarafına fotoğrafını asan o hakaret eden şahıs ne oldu? Beni koltuğumdan edecekmiş, kendi koltuğundan gitti siyasetin çöplüğüne girdi. Allah'a şükür biz rekor oyla geliyoruz. Ankara halkının memnuniyeti yüksek."