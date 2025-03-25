Mansur Yavaş: "Ekrem Başkanımızın Ailesine Yönelik Yapılan Ahlaksız Paylaşımlar Karşısında Savcıları Göreve Davet Ediyorum"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bir insanın annesini, eşini, ailesini hedef almak ne siyasete ne de insanlığa sığar. Başkanımızın ailesine yönelik yapılan ahlaksız paylaşımlar karşısında savcıları göreve davet ediyorum" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine protestolar sırasında hakaret edilmesine ilişkin açıklama yapmıştı. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun bu açıklamasını alıntılayarak, "Ekrem Başkanımızın haklı talebine kulak verilmeli. Bir insanın annesini, eşini, ailesini hedef almak ne siyasete ne de insanlığa sığar. Başkanımızın ailesine yönelik yapılan ahlaksız paylaşımlar karşısında savcıları göreve davet ediyorum" paylaşımını yaptı.