Mansur Yavaş, gözaltına alınan belediye başkanlarına 'hukuk' vurgusu yaptı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, gözaltına alınan belediye başkanlarına 'hukuk' vurgusu yaptı

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Mansur Yavaş, gözaltına alınan belediye başkanlarına \'hukuk\' vurgusu yaptı
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Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yavaş, başkanların kaçma ya da delil karartma şüphesi yoksa ifadeye davet edilmesi gerektiğini belirterek 'Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır' dedi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Bugün binlerce insanı mağdur eden fon meselesi başta olmak üzere, kamuoyunun yanıt beklediği çok ciddi iddialar ve kamu zararı tartışmaları varken bir kez daha aynı ilkeyi hatırlatıyorum: Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki belediye başkanı sabah saatlerinde gözaltına alındı. Seçilmiş belediye başkanlarının, kaçma ya da delil karartma şüphesi bulunmadığı sürece, yasaya uygun şekilde ifadeye davet edilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Kamu zararı olup olmadığı ise Sayıştay denetimleri ve yargılama sonucunda ortaya çıkacak hukuki bir meseledir ve belediyelerdeki hiçbir evrakın kaybolması söz konusu değildir.

Bugün binlerce insanı mağdur eden fon meselesi başta olmak üzere, kamuoyunun yanıt beklediği çok ciddi iddialar ve kamu zararı tartışmaları varken bir kez daha aynı ilkeyi hatırlatıyorum: Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Çünkü adaletin farklı uygulanması, en büyük zararı hukuk sistemimize verir."

Kaynak: ANKA
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