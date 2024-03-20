Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ulus 100. Yıl Meydanı açılışında; "Yaptığımız bütün çalışmalar şeffaftır. Halka hesap vermek bir zorunluluktur. Mal beyanımı ben açıkladım. Rakiplerimiz de açıklamaya başladılar ama bugünkü basına düşen yazıları gördüğünüz zaman bir sürü spekülasyon var. Ben de dün bir televizyon yayınında şunu söyledim; 1999 yılında Beypazarı'nda ilk belediye başkanlığı yaptığımdan bugüne kadar bütün banka hesaplarım incelemeye açıktır. Hiç kimseden sakladığım hiçbir şeyim yoktur. Kamu yöneticileri böyle olmalıdır. Göreve başladığıyla bıraktığı zamanki mal varlığını açıklamalıdır" dedi.
ABB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Ulus 100. Yıl Meydan Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Yavaş şunları söyledi:
"Değerli hemşehrilerim, yaptığımız bütün çalışmalar şeffaftır. Halka hesap vermek bir zorunluluktur. Mal beyanımı ben açıkladım. Rakiplerimiz de açıklamaya başladılar ama bugünkü basına düşen yazıları gördüğünüz zaman bir sürü spekülasyon var. Ben de dün bir televizyon yayınında şunu söyledim; 1999 yılında Beypazarı'nda ilk belediye başkanlığı yaptığımdan bugüne kadar bütün banka hesaplarım incelemeye açıktır. Hiç kimseden sakladığım hiçbir şeyim yoktur. Kamu yöneticileri böyle olmalıdır. Göreve başladığıyla bıraktığı zamanki mal varlığını açıklamalıdır. Bu sadece Mansur Yavaş için değil, Türkiye'deki görev yapan bütün belediye başkanlarını kapsar. Ancak böyle olduğu takdirde bu insanlar arasındaki gelir adaletsizliği, fakirliği, yoksulluğu önlemenin imkanı yoktur. Bu şekilde ancak yolsuzluk ve israf ortadan kalkacaktır. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bunun öncülüğünü yapmaktan gurur duyuyoruz."
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: Halka hesap vermek bir zorunluluktur - Son Dakika
Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı, medya mensuplarına ön gösterim için kapılarını açtı. Fuar, otomobil tutkunlarına son teknoloji araçları ve yenilikleri sunmayı hedefliyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen saldırıda şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin cenazesi Bingöl'de toprağa verildi. Şehidin naaşı camiye getirilirken ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı ve şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Hulusi Elçi'nin cenazesi helallik alındıktan sonra defnedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet kullanırken silahla ateş eden şüpheli, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli, ruhsatsız tabancayla birlikte jandarmaya teslim edildi ve adliyeye sevk edildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM), uluslararası prestije sahip Rusya BraVo Ödülleri'nde 'En İyi Konser/Tiyatro Mekanı' ödülüne layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. AKM, yeni yüzüyle 29 Ekim 2021 tarihinde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı ve bugüne kadar 3 bin 123 etkinliğe ve 2 milyon 700 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirterek, 'Seninle emekliler için emekçiler için kavga edeceğim' dedi. Özel, yapılan haksızlıklar karşısında 'kışkırtmaya' devam edeceğini ve kavgayı emekliler, emekçiler ve esnaf için vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaptığı konuşmada, çalışanları, memurları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkelerine bağlı olduklarını belirtti. Ayrıca, deprem çalışmaları için 1 trilyon lira kaynak tahsis ettiklerini ve vatandaşları konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve dayanışma beklediğini de vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?