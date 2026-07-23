Hatay'ın Anavatana Katılışının 79'uncu Yıl Dönümü... Mansur Yavaş: "Türk Milletinin Bir Ferdi Olmaktan Gurur Duyuyoruz" - Son Dakika
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Hatay'ın Anavatana Katılışının 79'uncu Yıl Dönümü... Mansur Yavaş: "Türk Milletinin Bir Ferdi Olmaktan Gurur Duyuyoruz"

23.07.2026 12:09  Güncelleme: 13:02
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Hatay'ın anavatana katılışının 87. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaparak, bağımsızlık aşkıyla kazanılan bu gurur gününde Atatürk'ün emanetine sahip çıktıklarını belirtti.

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Esaret zincirini bağımsızlık aşkıyla kıran Hatay'ın anavatana katılmasının üzerinden 87 yıl geçti. Hatay'ın 'Yaşa Var Ol Atatürk' nidalarıyla ana vatana kavuştuğu bu gurur gününde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sadakatle sahip çıkıyoruz. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Hatay'ın anavatana katılışının 79'uncu yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı. Yavaş şunları kaydetti:

"Esaret zincirini bağımsızlık aşkıyla kıran Hatay'ın ana vatana katılmasının üzerinden 87 yıl geçti. Hatay'ın 'Yaşa Var Ol Atatürk' nidalarıyla anavatana kavuştuğu bu gurur gününde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sadakatle sahip çıkıyoruz. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay'ın Anavatana Katılışının 79'uncu Yıl Dönümü... Mansur Yavaş: 'Türk Milletinin Bir Ferdi Olmaktan Gurur Duyuyoruz' - Son Dakika

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