Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haymana Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılışına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, partisinin Haymana Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında, 9. Seçim Koordinasyon Merkezi'ni Haymana'da açtı.
Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada, Haymana'da 9 bin çiftçiye 3 bin ton tohum, 4 bin 100 çiftçiye mazot, 1300 çiftçiye sıvı gübre, 2 bin 200 çiftçiye sebze fidesi desteğinde bulunduklarını belirterek, "1100 adet oluk, 42 kilometre sulama borusu, 12 kilometre kapalı sulama sistemine geçiş hep bu dönemlerde oldu ki çiftçimiz daha rahat üretsin, daha az maliyetli üretsin, para kazansınlar." ifadelerini kullandı.
Önceki dönemlerde paketlerle yapılan sosyal desteğe "Başkent Kart" ile son verdiklerini anlatan Yavaş, sosyal yardım alan ailelere et ve doğal gaz desteği, çocuklarına da eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için kantin, servis, kırtasiye ve abonman desteği verdiklerini kaydetti.
"51 köye yangın için tanker gönderdik"
Haymana'da gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Haymana'da yıllardır yapılmayan ASKİ yatırımlarını tek tek yaptık. İtfaiye binası yaptık. 27 mahallenin su sorunu giderildi. Emirler Mahallesinde 50 yıllık su sorunu çözüldü. Evinizde 2 saat su kesilse hemen ASKİ'yi ararsınız. Yıllardır suyu olmayan köyleri şimdiye kadar niye yapmadınız? Oyu aldıktan sonra Haymana'yı unutup gittiler. Bu insanlar nasıl yaşar hiçbirisini görmediler. Beldeler kapatıldıktan sonra itfaiyeler geri çekilmiş. Haymana'da 51 köye yangın için tanker gönderdik."
Ankara'da 32 bin emekliye destek olduklarını belirten Yavaş, 200 bin aileye de 3 aydır doğal gaz desteği verdiklerini kaydetti.
Yavaş, programın ardından Gölbaşı ilçesinin Oyaca Mahallesine giderek vatandaşlarla buluştu.
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