Abb'den "3. Aday Olmam" İddiasına Yalanlama: Sözler Mansur Yavaş'a Ait Değil

23.02.2026 22:54  Güncelleme: 10:14
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'a atfedilen 'Ben asla 3. aday olmam' sözlerinin kendisine ait olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bu ifadelerin yanlış olduğu ve Yavaş'ın asıl önceliğinin Ankara'ya hizmet etmek olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Bazı basın yayın organlarında 'Yavaş ben asla 3. aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmiştir. Bu sözler Sayın Mansur Yavaş'a ait değildir." açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gazeteci Mustafa Balbay'ın TV100 ekranlarında dile getirdiği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a atfedilen sözlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Balbay, canlı yayında Yavaş'ın, "CHP'nin bir adayı var, AKP'nin bir adayı var. Ben kesinlikle üçüncü bir aday olmam. Ben orada üçüncü aday olmam. Cumhurbaşkanlığı gibi bir makama aday olunmaz, aday gösterilir" ifadelerini kullandığını öne sürmüştü.

ABB'den yapılan açıklamada ise söz konusu ifadelerin Yavaş'a ait olmadığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında 'Yavaş ben asla 3. aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmiştir. Bu sözler Sayın Mansur Yavaş'a ait değildir. Bu yönde ne yakın çevresine ne de herhangi bir kişiye yapılmış bir beyanı bulunmamaktadır. Adaylık tartışmalarına ilişkin Sayın Yavaş'ın tutumu, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu çerçeveyle aynıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı değerlendirmelerden bu yana herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sayın Mansur Yavaş'ın önceliği Ankara'ya hizmet etmek, Ankaralıların kendisine verdiği emaneti en iyi şekilde taşımaktır. Resmi açıklamalar dışındaki herhangi bir açıklamaya itibar etmeyiniz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

