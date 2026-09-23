Mansur Yavaş\'ın ardından Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Koçak CHP\'den istifa etti.

(ANKARA) - Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, CHP'den istifa etti. Koçak, "Mansur Başkanımla yıllar önce Ankara'ya dair çizdiğimiz Mansur Yavaş Belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara'ya ve ülkeye umut olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasını açıklamasının ardından, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, sosyal medya hesabından, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Koçak, şunları kaydetti:

"Mansur Başkanımla yıllar önce Ankara'ya dair çizdiğimiz Mansur Yavaş Belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara'ya ve ülkeye umut olmaya devam edeceğiz."