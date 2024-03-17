Mansur Yavaş: İktidara yakın iş adamlarının vergileri silindi, vatandaşa gelince para yok - Son Dakika
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Mansur Yavaş: İktidara yakın iş adamlarının vergileri silindi, vatandaşa gelince para yok

Mansur Yavaş: İktidara yakın iş adamlarının vergileri silindi, vatandaşa gelince para yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli ve CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin ile Karapürçek Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Yavaş, "İktidara yakın iş adamlarının vergileri silindi. Onlara gelince para var, vatandaşa gelince para yok. Böyle bir şey olur mu?" dedi.

17.03.2024 16:07  Güncelleme: 16:58
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli ve CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin ile Karapürçek Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Yavaş, "İktidara yakın iş adamlarının vergileri silindi. Onlara gelince para var, vatandaşa gelince para yok. Böyle bir şey olur mu?" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, Ramazan Değerli ve Veli Gündüz Şahin ile birlikte Karapürçek SKM açılışına katıldı. Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada şunlar söyledi:

"Biz, vatandaşa hesap veriyoruz, vatandaşın yanında oluyoruz, kararları ortak akılla alıyoruz. 'Ben yaptım' diyerek çöp projelere para ayırmıyoruz. Çünkü para sizin. Öncelikle şunu bilmenizi isterim; paranın sahibi sizsiniz. Paranızı nasıl kullanıyorlar, doğru kullanıyorlar mı, nereye harcıyorlar? Bunun hesabını sorma zamanı 31 Mart. İnşallah 31 Mart'ta, paranızı doğru kullanan ve yanlış kullananı, israf edeni ayırt edeceksiniz."

"ASFALT, KALDIRIM YAPMAKLA BELEDİYECİLİK OLMAZ"

Belediyeciliğin doğumundan ölümüne kadar insanların her türlü ihtiyacıyla ilgilenmek olduğunu ifade eden Yavaş, "Eğitim buna dahildir, sağlık buna dahildir, geçim buna dahildi, gelecek buna dahildir. Her şeyiyle ilgileneceksiniz. Asfalt, kaldırım yapmanın belediyecilikle alakası yok." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞA KALİTELİ, UCUZ HİZMET VERİYORUZ"

Vatandaşa kaliteli hizmeti ucuza verdiklerini söyleyen Yavaş, "Daha önceki dönemde 1,6 dolara yıllarca su sattılar. Yani bugün 50 lirayı geçiyor tonu. Otobüs biletini 1 dolardan sattılar. Yani 32 liraya sattılar. Biz özellikle altyapı yatırımlarında çok daha fazla iş yaptık. Eğer köyde kanalizasyon açıktan akıyorsa, siz de parayı başka yere harcıyorsanız doğru yapmıyorsunuz demektir." şeklinde konuştu.

İhtiyaç dışında hiçbir yere para harcamadıklarını belirten Mansur Yavaş, şöyle devam etti:

"3 yıldır 200 bin aileye düzenli olarak yardım desteği veriyoruz, düzenli olarak et yardımı yapıyoruz. Yurt dışında işsizlik maaşı diye bir şey var. Niye verirler biliyor musunuz? Kendi insanının çocuğuna süt, et almasını isterler. Eğitiminden, bedeni ihtiyaçlarından mahrum kalmasını istemezler. Ülkemizde böyle bir şey yok. Sadece işinden ayrılanların kısa müddetli işsizlik sigortası var. İşte burada biz devreye giriyoruz ve kentte yaşayan, destek alanların çocuklarının okuması için her türlü yardımı yapıyoruz. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Seçimden önce söz vermiştim, 'Başkent Kart çıkaracağız' diye. Başkent Kart'ı çıkarttık, ona yükledik. Eskiden sadece bir tüccardan alınıyordu. O da yurt dışından getiriyordu. Şimdi Ankara'nın en ücra köşesindeki bakkal, manav, kasap, kasap da hem bundan para kazanıyor hem de inancımız gereği bir elin verdiğini diğeri görmüyor. Bundan daha büyük bir proje olur mu?

"ÇAKARLI ARAÇLARLA KONVOY YAPANLAR SİZİN PARANIZLA YAPIYOR"

Çakarlı araçlarla ilgili eleştiride bulunan Yavaş, "Zaman zaman buralara da geldik, düğünlere geldik, gördünüz. Tek bir araba, bir şoför ve bir korumam var. Çakarları, gelir gelmez kaldırdık. Bizim bir ayrıcalığımız yok. Biz de memuruz. Bütün memurlar da çakar takarsa o zaman amenna ama sadece belli araçlarda çakar olmasını ben kabul etmiyorum. Çünkü bizim sizden önceliğimiz yok. Patron sizsiniz. Bizi seçen sizsiniz. Maaşımızı veren sizsiniz. O çakarlı araçlarla konvoy yapanlar bilin ki sizin paranızla yapıyorlar." dedi.

"ECZANELERDEKİ VERESİYE DEFTERLERİNİ KARŞILADIK"

Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyleyen Yavaş, "Mesela en yakın zamanda yine bir vatandaşımızın eczaneden ilaç alamadığını internette gördük. On beş lirası çıkmamış. 'Geri kalan ilaçlarımı maaşımı alınca alacağım' dediğini duyduk. Hemen devreye girdik. Ankara Eczacılar Odası'yla iş birliği yaptık. Bir de hayırsever bulduk. Eczanelerin tümünde ne kadar veresiye varsa veresiyesini ödettirdik. Yine aynı şekilde ikinci defa tekrar eczacılar odasıyla görüşüp ikinci defa yine ödettik." şeklinde konuştu.

"ALTINDAĞ BELEDİYESİ İŞÇİLERİ GREVE ÇIKTI, DERHAL DEVREYE BİZ GİRDİK"

Mansun Yavaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nerede çaresiz bir insan varsa biz oradayız. Bakın, hükümetle belediyeler yan yana olsun diye iddia ediyorlar. Altındağ Belediyesi 4-5 gün önce işçilerine ödeneklerini ödemediği için işçiler greve çıktı. Derhal orada devreye biz girdik. Oradaki işçilerimizin iftarını, sahurunu karşıladık. Şimdi bu Altındağ'ı batıran adayı istemeye istemeye Mamak'a gönderdiler. Bir de orayı batırsın diyorlar herhalde. Burada Mamak'ta yıllarını geçirmiş, doğduğundan beri orada olan Veli başkanım var. O da Mamak'ı sokaklarına kadar biliyor. 'Ben size hizmet etmek için adayım' diyor. Diğeri istemiyor.

Yine aynı şekilde Altındağ Belediyesi ile de el ele vereceğiz ve Altındağ'ı hep beraber kalkındıracağız. Anketleri görüyorsunuz, Mansur Yavaş kazanıyor. İstirham ediyorum. Bunların boş laflarına inanmayın. Benimle el ele tutuşacak bir belediye başkanını seçin.

Birisi buraya yazmış; 'Çiftçimizin umudu sensin. Parsel parsel ekiyoruz, üretiyoruz' diye. Türkiye'de ilk defa çiftçilerimize de bu kadar destek olan belediye biziz. Tohum desteği, mazot, sulu gübre desteği, sebze fidesi, sulama borusu, oluk desteği gibi destekler de veriyoruz çünkü dünyada bir gıda krizi olacak. Bugün oldu, hala kar yağmadı. İklim değişikliği söz konusu, bunları çoğunuz biliyorsunuz."

"34 BİN EMEKLİYE DESTEK OLUYORUM"

Hükümetin açlık sınırını 16 bin lira olarak belirlediğini söyleyen Yavaş, "Yani hükümet, '16 bin liranın altında geliri olanlar açlık sınırı altındadır' diyor. İşte ben bunu seyredemedim, içim gitti. Hemen bir mesaj attım, '10 lira alıp başka gelir olmayan, ikinci bir iş yapamayan emekliler varsa hepsi bize müracaat etsin' dedim. İlk başta 13-14 bin kişiden başladı. Şu anda 34 bin emeklimize destek oluyorum. Yani 34 bin ailenin evinde AŞ pişiyor. İktidara yakın iş adamlarının vergileri silindi. Onlara gelince para var, vatandaşa gelince para yok. Böyle bir şey olur mu? Bunun çaresi şudur; hükümet değişmiyor ama sandıklar ikaz yeridir. Sandıkta vereceğiniz ikaz onları muhakkak yola getirecektir. Bunu unutmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Altındağ, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: İktidara yakın iş adamlarının vergileri silindi, vatandaşa gelince para yok - Son Dakika

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