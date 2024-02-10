Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kenti ortak akılla idare edeceklerini ve halkın parasını doğru şekilde harcayacaklarını belirtti.

Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Kenti ortak akılla idare edeceğiz, kendi paramızı harcamayacağımız bir yere sizin paranızı harcamayacağız." ifadesini kullandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, Ankara Kent Konseyinin organize ettiği "Sivil Toplum Buluşmaları"nda Yozgat Demokrat Dernekleri Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Göreve geldiklerinde köylerde su ve kanalizasyon sorunlarının olduğunu belirten Yavaş, çalışmalara en acil konulardan başladıklarını vurguladı.

Yaptıkları her harcamayı şeffaf şekilde paylaştıklarını bildiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yılın bütçesini size sorarak, sizlerin ihtiyacı doğrultusunda yapıyoruz, harcıyoruz. Kenti ortak akılla idare edeceğiz, kendi paramızı harcamayacağımız bir yere sizin paranızı harcamayacağız. Yatırımlar, gerekli işler, acil neyse onlara öncelik vereceğiz."