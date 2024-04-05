Mansur Yavaş, Mamak Belediyesi'ndeki Karalama Görüntülerini Açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, geçen 5 yılda Mamak Belediyesi'nde kendisini karalayacak görüntüler yayınlandığını ilk kez açıklayarak CHP'den seçilen 16 ilçe belediye başkanına "onlara benzemeyin" mesajı verdi. Yavaş, "Çünkü böyle yapan belediye başkanlarının hepsi sandığın dibine gömüldüler. Size düşen bundan sonra, oy versin vermesin, herkesi kucaklamak, herkese eşit davranmak. Biz farkımızı böyle göstereceğiz. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Herkese eşit davranacağız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve 20 yıldır AKP yönetiminde olan Mamak'ı 31 Mart yerel seçimlerinde kazanan Veli Gündüz Şahin, Mamak Belediyesi önünde, kendilerini destekleyen seçmenlere ve belediye personeline teşekkür konuşması yaptı.

Yavaş ve CHP'den seçilen Mamak Belediye Başkanı Şahin'e destek amaçlı CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Gülşah Deniz Atalar, Ankara Milletvekilleri Deniz Demir, Aliye Timisi Ersever, Okan Konuralp, Murat Emir, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güler, İl Başkanı Ümit Erkol, Mamak İlçe Başkanı Behçet Aktulum da eşlik etti.

Şahin, kendisine oy veren Mamaklılara teşekkür ederek eski başkanları da yermemek, karalamamak gerektiğini ifade etti. Şahin, amaçlarının, kimseyi karalamak, açığını aramak değil, yalnızca Ankara'ya hizmet etmek olduğunun altını çizdi.

"SİZLERİN VERDİĞİ HELAL OYLARI HİÇ KİMSE BANA HARAM BİR YOLDA ASLA KULLANDIRAMAZ"

Seçilirse belediye personelini işten çıkaracağı iddialarını yalanlayan Şahin, "Bizim içimizde insan sevgisi var. Hepinize yetecek sevgi var" dedi. Belediye çalışanlarının istediği sendikaya üyelik hakları olduğunu anımsatan Şahin, "Sevgili Çalışma arkadaşlarım herkes sendika seçiminde özgür ve hürdür. Hiçbir sendikaya, bir istek veya baskı üzerine değil hangi sendikaları tercih ederlerse orada kalsalar başımız üstünde saygıyla karşılarız" diye konuştu. Şahin, konuşmasını "Sizlerin verdiği helal oyları hiç kimse bana haram bir yolda asla kullandıramaz" sözleri ile sonlandırdı.

Yavaş da tüm Mamaklılara verdikleri oylar için teşekkür ederek AKP'nin adaylarının seçim sürecinde "eser belediyeciliği" diyerek plastiğe ve betona para yatırdıklarını, kendi projelerini taklit ettiklerini belirtti. Yavaş, "Oysa içinde insan olmayan hiçbir şeyin belediyeyle alakası yoktur" dedi.

Yavaş, önceki dönemde Mamak Belediyesi'nde 5 yıl boyunca kendisini karalayacak görüntüler izletildiğini ve bunu ilk kez bu konuşmasında anlattığını ifade ederek şunları kaydetti.

"HERKESİ KUCAKLAMAZ, EŞİT DAVRANMAZSANIZ BU HALK SİZİ SANDIĞIN DİBİNE GÖMER"

"Arkadaşlar hiç yuha gerek yok. Neden? Çünkü böyle yapan belediye başkanlarının hepsi sandığın dibine gömüldüler. Onun için diyorum ki, yeni seçilen 16 belediye başkanına seçildiniz, seçim bitti. Ankara halkı mührü size verdi. Size düşen bundan sonra, oy versin vermesin, herkesi kucaklamak, herkese eşit davranmak. Eğer böyle yapmazsanız aynı akıbette buluşursunuz. Biz farkımızı böyle göstereceğiz. Hiç kimseyi ayırmayacağız, herkese eşit davranacağız. Çünkü herkesten vergi alıyoruz. Seçim bitmiştir. Bir diğer farkınız da şurada olacak. Biz bize oy vermeyenleri de rencide edecek 5 yıl boyunca hiçbir şekilde konuşmayı yapmadık. Bu da çok önemli. Tercihlerini rakip partilerden yana kullanan insanları da saygı duyacağız, onları ötekileştirmeyeceğiz. İleride aday olacak arkadaşlar bunları tekrar kazanacak.

Asla tedirgin olmayın. İşini yapan herkes alnının terini mutlaka alacaktır, hak ettiği makamları mutlaka alacaktır, bunda emin olun. Artık Ankara'da bu ayrımcılığı, biraz önce başkanımın söylediği 'Çalıyor ama çalışıyor' gibi hiçbir kimseye yakışmayacak sözleri toprağın altına gömdük. Ayrımcılığı da toprağın altına gömdük. Bir ve beraber olarak inşallah bütün Türkiye'ye güzel bir mesaj vereceğiz."