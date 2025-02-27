Mansur Yavaş: \'Seçim Tarihi Belirlenmedikçe Seçenekleri Değerlendiriyoruz\'

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim tarihimiz belli değil o günkü duruma göre bu seçenekler masaya yatırılır. Ülkenin gündemini görüyorsunuz. Benim gündemim Ankara Büyükşehir. Ankara'da yaşanan derin yoksulluk. Onlarla uğraşıyoruz. Çünkü bu insanlar bize seçim tarihine kadar kendilerine sahip çıktığımızı görürse daha fazla oy verecekler. Çünkü yüzde 38 kararsız var. Bu iki üç yıl içerisinde bütün CHP'li belediyeler bütün işlerini güçlerini hizmete ve dar gelirlilere ayırmalılar. Enerjimizin çoğunu buna harcamamız lazım. Birbirimizle iç mücadeleye değil. Birlik beraberlik görüntüsünden asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz, görevimizi yapacağız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde büyükşehir belediye başkanlarıyla yapılacak ön seçim toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, "Diğer seçenekler masada ifadesini kullandınız. Bu ifade sizin adaylık mesajına mı ifade eder?" sorusuna "Daha önce de birkaç defa söyledim. Henüz seçim tarihi belli değil. O gün geldiği zaman üçlü toplantı yaptığımız konuşmalar günü gelince konuşulur anlamında söyledim, başka bir niyetimiz yok" yanıtını verdi.

Yavaş, "Adaylık iddianız devam ediyor mu" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Pazar günü de söyledim her gün söylüyorum. Seçim tarihimiz belli değil o günkü duruma göre bu seçenekler masaya yatırılır. Ülkenin gündemini görüyorsunuz. Benim gündemim Ankara Büyükşehir, Ankara'da yaşanan derin yoksulluk. Onlarla uğraşıyoruz. Çünkü bu insanlar bize seçim tarihine kadar kendilerine sahip çıktığımızı görürse daha fazla oy verecekler. Çünkü yüzde 38 kararsız var. Bu iki üç yıl içerisinde bütün CHP'li belediyeler, bütün işlerini güçlerini hizmete ve dar gelirlilere ayırmalılar. Onların problemlerine çözüm bulmalılar diye düşünüyorum. Birinci önceliğimizin bu olması gerekir diye düşünüyorum.

Ve bu şekilde bu insanlar yarın iktidar değiştiği zaman neyle karşılaşacaklarını, bu zorluk çeken insanlar ekonominin nasıl düzeltileceğini güzel örnekler olarak büyükşehirleri ve ilçe, il belediyelerimizi görecekler. Şu anda CHP'li belediyelerden memnuniyet oranı yüzde 58. Bu yüzde 58'i parti oylarına da çıkartmak için uğraşmamız lazım üç yıl içerisinde. ve enerjimizin çoğunu buna harcamamız lazım birbirimizle iç mücadeleye değil. Birlik beraberlik görüntüsünden asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz, görevimizi yapacağız."

Mansur Yavaş, "Bugün sabahki toplantıda yoktunuz. Farklı yorumlandı. Nasıl değerlendirirsiniz" sorusu üzerine, "O bir ay önce kararlaştırılan bir toplantıydı. Bizim toplantı saatimiz 14.45. Tam saatinde toplantıya geldim" dedi.