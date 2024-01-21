Mansur Yavaş, seçimleri büyük bir çoğunlukla kazanacaklarını söyledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanlığını büyük bir çoğunlukla yeniden kazanacaklarını ifade etti.

Yavaş, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılarak, Keçiören ve Ankara için yaptıkları hizmetleri anlattı.

Keçiören trafiğini büyük oranda rahatlatacak Fatih Köprüsü'nün 2 yıl önce dörder şerit olarak planlandığını, ihalesinin hazırlandığını belirten Yavaş, ancak Ankara Üniversitesi ile söz konusu köprü kapsamında protokol yapılmasının uzun süredir beklendiğini bildirdi.

Yavaş, Ankara Üniversitesi ile protokol imzalanmazsa da bu köprüyü başkente kazandıracaklarını dile getirerek, "Yerin altından geçip, tünel yol yapıp yine köprüyü yapacağım. 'Bu köprüyü yaptırmayalım da Mansur Yavaş seçim kaybetsin' diye düşünüyorlar. Ama inşallah büyük bir çoğunlukla seçimi kazanacağız." dedi.

Mamak'tan sonra en fazla yardım alan ilçenin Keçiören olduğunu ifade eden Yavaş, "Bizim kitabımızda oy verdi, vermedi yok. Bizim kitabımızda kim mağdursa adeta bir hızır gibi yanında oluruz." diye konuştu.

"Halkın tertemiz parasını çöp projelere gömmüyorum"

Yavaş, belediye başkanlığı döneminde ihalelerin açık ve şeffaf yapıldığını, Sayıştay raporlarını ve belediyenin harcamalarını açıkladıklarını vurgulayarak, "Ben 'çılgın proje yapıyorum' diyerek, halkın tertemiz parasını çöp projelere gömmüyorum." dedi.

Keçiören Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin yıllarca kavgalı olduğunu ifade eden Yavaş, "Umduk ki bu dönem öyle bir şey olmaz, elimizden tutarlar ama tüm yaklaşımlarımıza rağmen bu olmadı. Yakında Keçiören Belediyesi Başkan adayımızı açıklayacağız, benimle el ele tutuşacak bir adayı seçme zamanımız geldi." diye konuştu.