Mansur Yavaş: Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yok

Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi!

Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini ve Yağmur'un da ayağı alçıya alındığı için Survivor'a dönemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını belirtti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mavi Takım'da Hakan Hatipoğlu oldu.