Mansur Yavaş: 'Siyasi hesaplarla gündemin manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz' - Son Dakika
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Mansur Yavaş: 'Siyasi hesaplarla gündemin manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz'

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını kapattığını ve sadece Ankara halkına hizmet etmeye odaklanacağını vurguladı. Yavaş, ekonomik sorunlar ve sosyal adaletsizlikler gibi konulara dikkat çekerek, siyasi manipülasyonlara karşı duracağını belirtti.

02.10.2024 11:35  Güncelleme: 11:41
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Her akşam 'CHP'nin adayı kim olacak' tartışmalarının yaşanmasını doğru bulmuyorum. Bu konu benim açımdan şu anda kapandı. Konuşulacağı gün gelene kadar sadece Ankara halkına hizmet etmeye odaklı olacağız" mesajını paylaştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eski danışmanı Volkan Gültekin, Mansur Yavaş ile bu konudaki konuşmasını aktardı. Gültekin, Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hakkında, "Ekonomi başta olmak üzere sağlık, eğitim, mülteci sorunu, aile politikaları, sosyal adaletsizlikler gibi birçok alanda ülkemizde büyük sorunlar yaşanıyorken her akşam 'CHP'nin adayı kim olacak' tartışmalarının yaşanmasını doğru bulmuyorum. Bu konu benim açımdan şu anda kapandı. Konuşulacağı gün gelene kadar sadece Ankara halkına hizmet etmeye odaklı olacağız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eski danışmanı Volkan Gültekin, bugün Halk TV'de "Yeni Bir sabah" programına katılarak gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Yayına çıkmadan önce dün Yavaş'ı arayarak görüşlerini aldığını ifade eden Gültekin, Yavaş'ın kendisine söylediklerini şöyle aktardı:

"'Ekonomi başta olmak üzere sağlık, eğitim, mülteci sorunu, aile politikaları, sosyal adaletsizlikler gibi birçok alanda ülkemizde büyük sorunlar yaşanıyorken her akşam 'CHP'nin adayı kim olacak' tartışmalarının yaşanmasını doğru bulmuyorum. Bu konu benim açımdan şu anda kapandı. Konuşulacağı gün gelene kadar sadece Ankara halkına hizmet etmeye odaklı olacağız.' Devamında da 'Kurultaydaki çıkışım da özünde bu fitne ateşinin sönmesi için yapılan bir çağrıydı' dedi. Net bir insan demiştim, nerede olduğunun önemi yoktur onun için. Duygularını doğrudan ifade eder. Aslında bu siyaset tarzı da tuttu biraz halk nezdinde. İlk başta alışmakta zorlanıyordu bazı kesimler. Orada da mikrofonda söyledi. Burada da tweet attı. Tweet attığı kişi 30 yıllık arkadaşıydı. Mikrofonda konuştuğu kişi CHP'li belediye başkanlarının, Genel Başkan'ın olduğu bir ortamdı. Ama o netlikten vazgeçmiyor, öyle bir tarzı var.

"Yaptığım paylaşımı eleştirenler elbet bu siyaset tarzına da alışacak"

Devam ediyorum, 'Eğer benim çevremden de istemeyerek de olsa yanlış hareket eden olursa derhal müdahale ediyorum. Farklı bir siyaset anlayışım var, her şeyi halkın gözünün önünde ve şeffaf bir biçimde yaşamayı seviyorum. Benim yakınım da yapsa başka biri de yapsa bu değişmeyecek. Bu konuda yaptığım paylaşımı eleştirenler elbet bu siyaset tarzına da alışacak.'

"Hukuk dışı bir karar alındığı takdirde, İmamoğlu'nun hukuki mücadelesinde en büyük destekçisi de ben olacağım"

Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili de not var burada. Diyor ki 'Ekrem İmamoğlu hakkındaki dava siyasi bir davadır. Dava açılması bile doğru değildi. Hukuk dışı bir karar alındığı takdirde, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hukuki mücadelesinde en büyük destekçisi de ben olacağım. Bu durum asla kabul edilemez.' Zaten hatırlarsınız, ilk dava açıldığı zaman da evet, Sayın Meral Akşener gitmişti ama il dışından, Ankara'dan yanına ilk giden Belediye Başkanı da Mansur Yavaş olmuştu. Yine böyle bir tavrı sergileyeceğini çıkarıyoruz.

"Siyasi hesaplarla gündemin manipüle edilmesine kim yaparsa yapsın izin vermeyeceğiz"

Ve son olarak da bir toparlama yaptı, dedi ki 'Gerek Genel Merkezimizde gerekse Ekrem Başkanımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Bizim rekabetimiz sadece hizmet etme yarışında olabilir. Geri kalan konularda dikkat edeceğiz ve fitne ateşine odun atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Siyasi hesaplarla gündemin manipüle edilmesine kim yaparsa yapsın izin vermeyeceğiz.'"

Mansur Yavaş: \'Siyasi hesaplarla gündemin manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz\'
Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Siyasi hesaplarla gündemin manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz' - Son Dakika

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