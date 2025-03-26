Mansur Yavaş'tan Berkay Gezgin'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Berkay Gezgin'in Tutuklanmasına Tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Her şey çok güzel olacak' diyerek tanınan Berkay Gezgin'in tutuklanmasına karşı çıkarak gençlerin fikir özgürlüğü ve ifade hakkının önemine dikkat çekti.

26.03.2025 12:12  Güncelleme: 13:20
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "'Her şey çok güzel olacak' diyen o güzel çocuğumuz, Berkay Gezgin. Bugün 22 yaşında ve tutuklandı. Bu ülkenin gençleri, hayal kurdukları için cezalandırılıyor. Sadece sesini duyurmak isteyen pırıl pırıl gençler, kelepçelerle susturulmak isteniyor. Ben buradan sesleniyorum; Bu gençleri korkutarak, yıldırarak değil, dinleyerek büyütmeliyiz. Onlara kulak vermek zorundayız. Çünkü bu ülkenin geleceği onlardır. Berkay'ın son sözleri 'Lütfen beni unutturmayın' oldu. Biz unutmayacağız evladım. Seni de, senin gibi yüreğiyle konuşanları da asla unutturmayacağız" dedi.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seçim çalışmaları sırasında "Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin, tutuklandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gezgin'in tutuklanmasına tepki göstererek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Fikir özgürlüğü, eleştiri hakkı ve barışçıl gösteri yapmak; demokrasimizin temel taşı, Anayasamızın güvencesidir. Gençlerin konuştuğu, gazetecilerin yazabildiği, halkın sokakta sesini duyurabildiği bir ülke hepimizin ortak hayalidir. Ancak ne yazık ki son günlerde bu hayale gölge düşüren gelişmelere tanıklık ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde evlerinden alınan ardından tutuklanan gazeteciler, polis müdahalesiyle susturulmak istenen gençler, kürsüde kalabalığa seslendiği için tutuklanan evlatlarımız var artık bu ülkede. 'Her şey çok güzel olacak' diyen o güzel çocuğumuz, Berkay Gezgin. Bugün 22 yaşında ve tutuklandı. Bu ülkenin gençleri, hayal kurdukları için cezalandırılıyor. Sadece sesini duyurmak isteyen pırıl pırıl gençler, kelepçelerle susturulmak isteniyor. Ben buradan sesleniyorum: Bu gençleri korkutarak, yıldırarak değil, dinleyerek büyütmeliyiz. Onlara kulak vermek zorundayız. Çünkü bu ülkenin geleceği onlardır. Berkay'ın son sözleri 'Lütfen beni unutturmayın' oldu. Biz unutmayacağız evladım. Seni de, senin gibi yüreğiyle konuşanları da asla unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Berkay Gezgin'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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