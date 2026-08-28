Mansur Yavaş’tan Cevdet Selvi için başsağlığı mesajı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkan Vekili ve Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Cevdet Selvi'nin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"CHP Genel Başkan Vekilliği ve Petrol-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Sn. Cevdet Selvi'nin vefatını üzülerek öğrendim.
Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve dostlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."
Kaynak: ANKA
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