Mansur Yavaş’tan Cevdet Selvi için başsağlığı mesajı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkan Vekilliği ve Petrol-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Sn. Cevdet Selvi'nin vefatını üzülerek öğrendim.

Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve dostlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."