Mansur Yavaş’tan Cevdet Selvi için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Mansur Yavaş’tan Cevdet Selvi için başsağlığı mesajı

Mansur Yavaş’tan Cevdet Selvi için başsağlığı mesajı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkan Vekili ve Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Cevdet Selvi'nin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkan Vekilliği ve Petrol-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Sn. Cevdet Selvi'nin vefatını üzülerek öğrendim.

Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve dostlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş’tan Cevdet Selvi için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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