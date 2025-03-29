Mansur Yavaş'tan Fethi Yaşar'a Taziye Mesajı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar'ın evladı Bülent Yaşar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu zor zamanda başkanımız Fethi Yaşar'a, ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum. Bülent Yaşar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar'ın evladı Bülent Yaşar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu zor zamanda başkanımız Fethi Yaşar'a, ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum. Bülent Yaşar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."