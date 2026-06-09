Mansur Yavaş'tan, Kılıçdaroğlu'na "Sağduyu" Çağrısı: Meclis Çatısı Altında İstenmeyen Görüntülerin Oluşmaması Hepimizin Ortak Sorumluluğudur - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan, Kılıçdaroğlu'na "Sağduyu" Çağrısı: Meclis Çatısı Altında İstenmeyen Görüntülerin Oluşmaması Hepimizin Ortak Sorumluluğudur

09.06.2026 10:47  Güncelleme: 11:34
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmalarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı yaparak, partinin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bugün CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmalarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı yaptı. Yavaş, "Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

CHP'nin bugün saat 13.30'da düzenlenecek grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in mi konuşacağı tartışması sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,"

Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.

Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.

Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu nedenle, CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan, Kılıçdaroğlu'na 'Sağduyu' Çağrısı: Meclis Çatısı Altında İstenmeyen Görüntülerin Oluşmaması Hepimizin Ortak Sorumluluğudur - Son Dakika

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