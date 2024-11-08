Mansur Yavaş'tan Konser Bütçeleri Üzerine Açıklamalar - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Konser Bütçeleri Üzerine Açıklamalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser bütçeleri ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt vererek, harcamaların şeffaf bir şekilde paylaşılacağını ifade etti. Yavaş, tüm masrafların detaylarını kamuoyuyla ilerleyen günlerde paylaşacaklarını belirtti.

08.11.2024 14:35  Güncelleme: 15:19
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışmalara neden olan konser bütçelerine ilişkin, "Şurası bilinmelidir ki bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır. Gerek iktidar partisine mensup belediyelerin, bakanlıkların ve gerekse bizden önceki döneme ait etkinliklerin giderlerini karşılaştırmalı bir şekilde tek tek ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz" açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş, konser bütçeleri üzerine yapılan soruşturma ve incelemenin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Etkinlik giderleriyle ilgili olarak yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını bildiren Yavaş, şunları kaydetti:

" 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmak üzeredir.

Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etkinliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır. Kalem kalem nereye ne kadar harcandığını tüm şeffaflığı ile ortaya koyacağımız etkinlik giderleriyle ilgili yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız.

Şurası bilinmelidir ki bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır. Gerek iktidar partisine mensup belediyelerin, bakanlıkların ve gerekse bizden önceki döneme ait etkinliklerin giderlerini karşılaştırmalı bir şekilde tek tek ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz.

"Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisimizde paylaşacağız"

Öncelikle sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Sanatçılara ödenen bedel, organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçasıdır. Kalan tutarlar ise etkinliklerin diğer masraflarını, örneğin; ses düzeni, sahne kurulumu, teknik ekipman, ulaştırma ve diğer organizasyon giderlerini kapsamaktadır. Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisimizde paylaşacağız.

Ankaralılar müsterih olsun. Teftiş sonucunda, kim olursa olsun, kusuru ve suçu olan varsa kimsenin arkasında olmayacağız, bizzat belediyemiz tarafından savcılığa şikğyette bulunulacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Konser Bütçeleri Üzerine Açıklamalar - Son Dakika

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