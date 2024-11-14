Mansur Yavaş\'tan Milli Eğitim Bakanı\'na Cevap: Fırsat Eşitliği Uygulamaları

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Toplu hücum devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'CHP'li belediyeler konsere harcadığı paraları getirsin, verelim' demiş. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan uygulamalarımız ve projelerimiz ile tüm dünyaya örnek oluyoruz" dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya Hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e cevap verdi. Yavaş'ın Bakan Tekin'i etiketleyerek yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Toplu hücum devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Sayın @Yusuf__Tekin"CHP'li belediyeler konsere harcadığı paraları getirsin, verelim" demiş. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan uygulamalarımız ve projelerimiz ile tüm dünyaya örnek oluyoruz. Bir kaçını sıralayalım da belki siz de örnek almak istersiniz.

Kırtasiye desteği: Her yıl ortalama 160 bin öğrencimize toplam 254milyon 648 bin 650 TL

Okul servisi desteği: İlkokul çağında okullarına servis ile giden 9 bin 780 çocuğumuzun servis ücretlerini ödüyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı: 135 milyon 402 bin 271 TL.

Abonman desteği: Orta okul ve lise çağındaki yaklaşık 50 bin çocuğumuz için aylık düzenli olarak 100 biniş Abonman desteği sağlıyoruz.

Kantin desteği: İlkokula giden 18 bin 876 çocuğumuza her ay düzenli olarak kantin desteği yapıyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı: 112 milyon 672 bin 860 TL

Sınav desteği: YKS, KPSS, LGS gibi sınavlar için 50 bin 697 öğrencimize yol ve yemek paraları ile birlikte bu güne kadar toplam 18 milyon 812 bin TL ödeme yaptık. Okulların önünde öğrencilerimize çorba dağıtmak istiyoruz, bazı okullar izin vermiyor! Okullarda hijyen sorunu var temizlemek istiyoruz; yaptırmıyorsunuz! Cumhuriyetimizin en büyük fazileti olan fırsat eşitliğini yaratamamışsınız, fırsat eşitliği adına sosyal destek alan ailelere destek oluyoruz. Bari gölge etmeyin, engel olmayın, karalamayın."