Mansur Yavaş: NATO Zirvesi için koordinasyonla çalıştık

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, NATO Zirvesi sürecinde belediye çalışmalarına yönelik eleştirilerin dikkate alındığını belirterek, "İlgili kamu kurumları ve belediyemiz, yıllardır özlemini çektiğimiz koordinasyon ve birlikte çalışma anlayışıyla bu süreçte çalışmıştır. Katkı sunan tüm kurumlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde NATO Zirvesi dolayısıyla belediyemizin yürüttüğü çalışmalar hakkında çeşitli eleştiriler ve değerlendirmeler yapılıyor. Belediyemizin bu konudaki ayrıntılı açıklamasını bağlantıdan inceleyebilirsiniz."

Sevgili hemşehrilerim; Bizim belediyecilik anlayışımıza göre yapılan eleştiriler; talep edilen hizmetlerin daha iyisini yapabilmemiz için yol göstericidir. Bu nedenle yapılan her eleştiriyi dikkatle dinliyor, her birini başımın üstünde taşıyorum. Hiçbir zaman kusursuz olduğumuzu söylemedik. Elbette eksiklerimiz var. Bunların bir kısmı belediyemizin iradesi dışında gelişen şartlardan kaynaklansa da bizim görevimiz mazeretsiz çözüm üretmektir.

Bu anlayışla, başta şahsım olmak üzere tüm üst yönetimimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli değerlendirmeleri yaptı. Ekiplerimize hizmetlerin daha dikkatli, daha hızlı ve daha etkin yürütülmesi konusunda gerekli talimatları verdik. Bu vesileyle şunu da belirtmek isterim; ilgili kamu kurumları ve belediyemiz, yıllardır özlemini çektiğimiz koordinasyon ve birlikte çalışma anlayışıyla bu süreçte çalışmıştır. Katkı sunan tüm kurumlara da teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

ABB'DEN BİLGİLENDİRME

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Ankara'da yürütülen asfalt, kaldırım, altyapı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları üzerinden çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır. Öncelikle bilinmesini isteriz ki NATO Zirvesi'nin Ankara'da gerçekleştirilmesi kararı merkezi hükümetin almış olduğu bir tasarruftur. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak görevimiz ise hangi organizasyon olursa olsun başkentimizin kent hizmetlerini eksiksiz yerine getirmektir. Ayrıca uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilen şehirler; yatırım, kongre turizmi, uluslararası görünürlük ve kurumsal kapasite bakımından da önemli kazanımlar elde etmektedir. Yaptığımız her çalışma uzun vadede şehrimizin uluslararası konumuna da ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Ancak özellikle vurgulamak isteriz ki belediyemizin yürüttüğü çalışmaları herhangi bir organizasyona bağlı geçici uygulamalar olarak değerlendirmek doğru değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreci, Ankara'nın uzun süredir planlanan hizmetlerini daha hızlı hayata geçirebilmek adına önemli bir çalışma ve fırsat imkanı olarak değerlendirdik."

Özellikle asfalt serimi ile mazgal ve ızgara çalışmalarında yolların belirli sürelerle trafiğe kapatılabilmesi ve çalışma alanlarının kesintisiz kullanılabilmesi, ekiplerimizin aynı zaman diliminde çok daha fazla üretim yapmasına olanak sağlamıştır. Normal koşullarda her zaman bu ölçüde çalışma kolaylığı sağlanamadığı için oluşan bu imkanı Ankara'mızın yararına değerlendirmeyi tercih ettik. Son günlerde sadece belirlenen zirve güzergahlardaki çalışmaların daha görünür olmasının nedeni de budur. Cumhurbaşkanlığı ve Ankara Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar kapsamında belirli ana arterlerde ekiplerimize kesintisiz çalışma imkanı sağlanmış, böylece planlanan imalatlar daha kısa sürede tamamlanabilmiştir. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ve Ankara Valiliğinin talebi doğrultusunda 35 bin personelimizden yaklaşık 25 bin 415'i zirve güzergahında kendi görev ve sorumluluk alanlarına giren çalışmaları yürütmüştür.

2019-2026 yılları içerisinde yaptığımız çalışmalarımızın listesi ise aşağıdaki gibidir: Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından; Asfalt serimi 2019 yılında 1 milyon 615 bin 996 ton, 2020 yılında 2 milyon 93 bin 577 ton, 2021 yılında 2 milyon 744 bin 996 ton, 2022 yılında 1 milyon 981 bin 561 ton, 2023 yılında 2 milyon 217 bin 803 ton, 2024 yılında 2 milyon 545 bin 364 ton, 2025 yılında 2 milyon 336 bin 683 ton, 2026 yılında ise 1 Temmuz itibarıyla 1 milyon 3 bin 740 ton asfalt serimi gerçekleştirilmiştir. 2019-2026 yılları arasında toplam kaldırım yapım işimizin metrekaresi ise 6 milyon 423 bin 256,74'tür.

ASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ise; 2019-2026 yılları arasında toplam 14 bin 738 adet baca kapağı, yağmur suyu bacası ve yağmur suyu ızgarası asfalt kotuna getirilmiştir. Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından ise 2019-2026 yılları arasında toplam 82 bin 801 adet baca ve ızgara bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirilmiştir. ANFA tarafından ise göreve geldiğimiz günden bu yana toplam 82 milyon 364 bin 506 adet mevsimlik çiçek Ankara'nın parkları, bulvarları ve yeşil alanlarıyla buluşturulmuştur. Çok konuşulan bir diğer konu da şehre koyduğumuz dekoratif vazolar olmuştur. Bu vazolar geçmiş yönetim döneminde ANKAPARK yapım sürecinde toplu olarak Çin'den temin edilmiş ve atıl olarak belediyenin depolarında duruyordu. Biz göreve geldikten sonra o vazoları gerekli bakım ve onarımını yaptıktan sonra şehrin belli noktalarına konumlandırdık. Bahse konu vazolar Sıhhiye, İnönü Bulvarı, Kocatepe bölgesi başta olmak üzere şehrimizin çeşitli noktalarında zaten kullanılmaktaydı."