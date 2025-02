Mansur Yavaş'tan Öcalan Çağrısına Tepki: Çözüm Meclis'tir

Güncel

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin, "Çözüm yolunun Meclis olduğunu her defasında söylüyorum. Acaba bir pazarlık var mı yok mu, diye düşünerek temkinli yaklaşıyorum. Açıkça ve şeffaf bir şekilde ne yapılması planlanıyorsa kamuoyuna izah edilmesi gerekiyor." dedi.

Yavaş, Ramazan Ayı'nın ilk sahurunu Başkentli gençlerle yaptı. Yaklaşık 2 bin genç ile ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir araya gelen Yavaş, sahur programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öcalan'ın yaptığı çağrıya ilişkin Yavaş, şunları söyledi:

"Çözüm yolunun Meclis olduğunu her defasında söylüyorum. Acaba bir pazarlık var mı yok mu, diye düşünerek temkinli yaklaşıyorum ben. Bunun da nedeni, Sayın Binali Yıldırım'ın bugün yaptığı açıklamalara baktığımız zaman 66. Maddenin değiştirilebileceği gibi yani sanki daha önceden söz verilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı da ilahi nihayet sonsuza kadar cumhurbaşkanı seçilmesinin önü açılmalıdır, diyor. Eğer bu projeden böyle bir sonuç çıkarsa gerçekten merak ediyorum nasıl bir sonuç çıkacak diye. Açıkça ve şeffaf bir şekilde ne yapılması planlanıyorsa kamuoyuna izah edilmesi gerekiyor. Sonuçta TBMM karar verecektir. Çünkü, bu konuda ülkemiz çok acı çekmiştir. Bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz. Çünkü, daha önce başarısız olan çağrılar da olmuştur. Bekleyip görmeyi tercih ederim ben. Toplansın kongre ne diyecekler. Bu arada da her gün ortaya bir şeyler atılıyor. Kim neyi kast ediyor, neyi bekliyor, ne karşılığı bir şeyler isteniyor? bunları görmek istiyoruz. Bunları gördükten sonra kamuoyu ile tam olarak düşüncelerimizi paylaşacağız. Çünkü Büyük Ortadoğu Projesi var gündemde. Bunun bir parçası mı acaba bu çalışmalar? Net bir şekilde bilgilendirilme yapılması gerekir."