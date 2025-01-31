Mansur Yavaş'tan TSK'dan İhraç Edilen Teğmenlere Tepki

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, beş Teğmen'in TSK'dan ihraç edilmesi kararına "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" ifadesiyle tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden beş Teğmen'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihtaç edilmesine tepki gösteren bir paylaşm yaptı. Yavaş, tek cümleyle "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" dedi.