Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na Katılacak

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Mansur Yavaş, 20-22 Mayıs tarihleri arasında Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenecek "Tarihi Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı" ve "Milli Mücadele Rotası Kongresi"ne katılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Mansur Yavaş, 20-22 Mayıs tarihleri arasında Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenecek "Tarihi Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı" ve "Milli Mücadele Rotası Kongresi"ne katılacak. 21 Mayıs Çarşamba günü Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklerde Yavaş, hem Tarihi Kentler Birliği Başkanı sıfatıyla açılış konuşmasını yapacak hem de Milli Mücadele Rotası'na ilişkin vizyonunu paylaşacak.

Yurt içi teknik inceleme programlarının görüşüleceği toplantıda, Batı Cephesi Karargahı'na yapılacak geziyle katılımcılar, Milli Mücadele'nin izlerini yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Etkinlik, akademisyenlerin, yerel yöneticilerin ve tarih araştırmacılarının katılımıyla tarih, kültür ve kent kimliğinin geleceğine ışık tutmayı hedefliyor. Program kapsamında şehir gezisi de yapılacak.

"Milli Mücadele'ye katılmış bütün rotalarımızı buralarda topluyoruz"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ayaş- Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası" programında, Milli Mücadele Rotası Kongresi'ne ilişkin, Tarihi Kentler Birliği'nde ilk defa Milli Mücadele Rotası'nın başlatıldığını belirterek, "Bu yurdu, bu toprakları bize vatan yapan, yurt yapan insanların bu nasıl gerçekleştirdiğini, Anadolu'daki bütün halkın bütün Türk milletinin nasıl ayaklandığını ve buradan düşmanı kovduğunu tekrar tekrar göstermek hangi zorluklarla, hangi imkansızlıklarla ve bunu nasıl becerdiklerini gösterecek şekilde Milli Mücadele'ye katılmış bütün rotalarımızı buralarda topluyoruz" demişti.