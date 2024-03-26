Mansur Yavaş, Turgut Altınok'tan mal varlığını açıklamasını istedi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Turgut Altınok'tan mal varlığını açıklamasını istedi

Mansur Yavaş, Turgut Altınok\'tan mal varlığını açıklamasını istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İletişim Ofisi, Yavaş'ın mal varlığını açıkladığını ve aynı şeffaflığı rakibi Turgut Altınok'tan da beklediğini belirtti. Yavaş'ın banka hareketlerinin incelenmesi çağrısı yapılırken, Altınok'un hissedar olduğu şirketin mal varlığını açıklaması istendi.

26.03.2024 15:06  Güncelleme: 15:23
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Yavaş'ın yaptığı tüm harcamaların mal beyanında açıklandığı, aynı şeffaflığın AKP adayı Turgut Altınok'tan da beklendiğini belirtildi.Yavaş'ın tüm banka hareketlerinin 1999 yılına kadar incelenmesi için yaptığı çağrısının hatırlatıldığı açıklamada, "Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dahil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.

Mansur Yavaş İletişim Ofisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"ABB Başkanı Mansur Yavaş, temiz ve şeffaf siyaset adına 21 Şubat 2024 tarihinde mal varlığını açıklamış ve tüm adaylara kamu görevinde bulundukları süre içerisindeki mal varlıklarını açıklama çağrısında bulunmuştur.

Temiz siyaset hareketi dalga dalga Türkiye'ye yayılmış, birçok il ve ilçe belediye başkan adayı mal varlığını açıklamıştır. Bu durum, Türk siyaseti için olumlu ve temiz bir sayfa olarak tarihe geçmiştir.

Bu süreçte, rakibimiz Turgut Altınok'un da kamuoyu baskısıyla mal varlığını açıklamak zorunda kaldığı bilinmektedir. Ne var ki bu umumi bildirimin eksik yapıldığı hem kendi beyanlarından hem de kendi ailesinin beyanlarından ortaya çıkmıştır.

Bunun karşılığında Sayın Altınok 'tüm mal varlığım Mansur Yavaş'ın kızının Londra'daki evi kadar etmez' diyerek kendi mal varlığında açıklayamadığı kısımları spekülasyon ile örtme girişiminde bulunmuştur.

YAVAŞ'TAN BELGELİ YANIT

Temiz, şeffaf ve ahlıklı siyaset adına Mansur Yavaş'ın kızının evinin satın alma ücreti ve banka opsiyonlarını açıklıyoruz:

- Çağlayan Yavaş, evini 465.000 Sterlin'e almıştır. (EK - BELGE 1)

465.000 Sterlin'in 372 bin 999 Sterlin'i banka kredisi çekilmiştir. (EK - BELGE 2)

Bu kredi, İngiltere'de uygulanan, kira öder gibi ev sahibi olunan 'mortgage' sistemi ile çekilmiş olup 384 ay, yani 32  yıl taksitle geri ödenecektir.

Mansur Yavaş bu ev alınırken kızına 100 bin pound hibe etmiş, bunu da mal beyanında açıkça belirtmiştir.

Mansur Yavaş, 2009 yılından beri mal varlığını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca 1999 yılından itibaren tüm banka kartı hareketlerinin incelenmesi için de açık çağrıda bulunmuştur.

"AÇIKLAMADIKLARI KENDİNE KALSIN, TAKAS TEKLİFİMİZ GEÇERLİ"

Hal böyle iken, açıkladığı kadar açıklamadığı mal varlığının da kamuoyunda çokça tartışıldığı kişilerin 32 yıl taksitle alınan bir ev üzerinden spekülasyon yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Yüzlerce daire için tek kuruş vergi ödememiş birisinin kamuoyunu manipüle etme çabası, milletimizin gözünde itibarsız bir girişim olarak kalmaya mahkumdur.

Rakibimizin açıklamadıkları kendine kalsın; açıkladığı mal varlığının 10'da 1'ine, hatta 100'de 1'ine mal varlığı takası yapma teklifimiz geçerlidir.

Çok mal sahibi olmak tek başına şaibeli bir durum değildir. Ancak bunu kamuoyuyla paylaşmamak şaibeli bir durumdur. Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dahil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Turgut Altınok, Mansur Yavaş, Banka, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Turgut Altınok'tan mal varlığını açıklamasını istedi - Son Dakika

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