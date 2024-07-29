Manyas\'ta Eve Giren Yılan İtfaiyeciler Tarafından Kurtarıldı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde eve giren bir yılan itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Manyas'ın kırsal Boğazpınar Mahallesinde Mehmet Kemal Ünlü evinin yanındaki müştemilatta bir yılanın olduğunu fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

Balıkesir BŞB İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grubu, adı geçen yere gelerek ellerinde ki aparatlarla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Yılan bir çuvala konularak doğal ortama bırakıldı.