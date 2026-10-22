Mao Ning, AB'nin Arktik stratejisine faaliyet hakkına saygı çağrısı yaptı

Çin, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Arktik stratejisinin ardından ülkelerin, bölgede yasalara uygun olarak faaliyet yürütme hakkına ve özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, AB'nin yeni Arktik stratejisine ilişkin soruyu yanıtladı.

Bölgenin uluslararası toplumun ortak çıkarlarıyla yakından ilgili olduğunu belirten Mao, "Ülkelerin hukuka uygun olarak Arktik'te faaliyet yürütme hakkı ve özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mao, Çin'in bölgedeki faaliyetlerinin barışı, istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlamasının yanı sıra uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayarak, "Soğuk Savaş zihniyetiyle ülkeleri bloklara ayırmak ve jeopolitik çatışmayı kışkırtmak, bölgede barış, istikrar ve kalkınmaya aykırıdır." ifadesini kullandı.

Çin ve Rusya 13 Ekim'de, Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji nakliyatı ve gemi taşımacılığı için kritik hatlarda kesintilere sebep olduğu bir dönemde Kuzey Buz Denizi'nde (Arktik Okyanusu) açılan yeni gemicilik hatlarında stratejik işbirliği yapacaklarını bildirmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 20 Ekim'de, Arktik bölgesinde yeni deniz taşımacılığı rotaları ve doğal kaynakların stratejik rekabeti artırdığına dikkati çekerek, bölgede güvenlik, dayanıklı altyapı ve ekonomik fırsatların geliştirilmesine yatırım yapmayı hedefleyen yeni Arktik stratejisini duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise "Rusya ve Çin'in bölgedeki varlığını genişletmesiyle, Arktik'in küresel güç rekabetinin ön cephesi haline geldiği" değerlendirmesinde bulunmuştu.