MAP'tan Ebu Safiyye İçin Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika
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MAP'tan Ebu Safiyye İçin Serbest Bırakma Çağrısı

MAP, Ebu Safiyye'nin gözaltında olduğunu ve sağlık çalışanlarının acil serbest bırakılmasını talep etti.

10.01.2025 01:46
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İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP), İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye ile sağlık çalışanlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

MAP'tan yapılan açıklamada, İsrail'in sistematik saldırıları nedeniyle Gazze'nin sağlık altyapısının çökme noktasına geldiği ve bu durumun Filistinlilerin hayatta kalmasını imkansız hale getirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesine düzenlediği baskında doktor Ebu Safiyye'nin gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, hastanenin saldırılar sonucunda kullanılamaz hale geldiği, aralarında hastaların da bulunduğu yaklaşık 350 kişinin zorla dışarı çıkarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Doktor Ebu Safiye'nin yasa dışı tutukluluğu ikinci haftasına girerken, nerede olduğu ve sağlığıyla ilgili hiçbir haber alınamaması nedeniyle İngiliz hükümeti, sağlık çalışanlarını ve hastaları korumak için acilen harekete geçmeli ve keyfi olarak gözaltına alınan tüm sağlık personelinin derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır." ifadesi yer aldı.

"Ebu Safiyye ve diğer sağlık çalışanlarının hayatından ciddi endişe duyuyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MAP Gazze Direktörü Fikr Shalltoot, doktor Ebu Safiyye ve diğer sağlık çalışanlarının hayatından "ciddi endişe" duyduklarını aktardı. Shalltoot, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki sistematik hastane saldırıları, on binlerce insanı sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktı ve onları güneye göçe zorladı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Kaynak: AA

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