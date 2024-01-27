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Fas'ın Marakeş Şehri, 2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti Olarak Duyuruldu - Son Dakika
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Fas'ın Marakeş Şehri, 2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti Olarak Duyuruldu

Fas Kültür Bakanı Muhammed Mehdi Binsaid, Marakeş'in 2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti olarak seçildiğini duyurdu. Marakeş'te düzenlenecek etkinliklerde kültürel, sanatsal ve entelektüel faaliyetler gerçekleştirilecek. ICESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, Marakeş'in kendine özgü kültür ve mimari güzellikleriyle ön plana çıktığını belirtti. Marakeş'te yıl boyunca İslam medeniyetini yansıtan etkinlikler düzenlenecek.

Fas\'ın Marakeş Şehri, 2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti Olarak Duyuruldu
27.01.2024 - 02:17,
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Fas Kültür Bakanı Muhammed Mehdi Binsaid, "2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti Marakeş" etkinliklerinin başladığını duyurdu.

Bakan Binsaid, Fas Kültür Bakanlığının, Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) ortaklığında Marakeş'te düzenlediği, Marakeş'in "2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti" olarak duyurulduğu etkinlikte konuştu.

"2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti Marakeş" etkinliklerinin başladığını söyleyen Fas Kültür Bakanı Binsaid, sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda şehirde çok sayıda kültürel, sanatsal ve entelektüel faaliyetler düzenleneceğini belirtti.

ICESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik de Marakeş'in İslam Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmesinin sebebinin "şehrin kendine özgü kültür, edebiyat ve düşünce unsurlarına" dayandığını ifade etti.

Marakeş'in mimari güzelliğine değinen Malik, şehrin meşhur meydanı Camiul Fena'nın masal ve hikaye anlatıcılarıyla Marakeş'e farklılık kattığını aktardı.

Malik, şehirde yazar, şair ve sanatçıların tanıtımlarını da içeren kültür haftaları düzenlenmesi için Müslüman ülkelerle temas kurduklarını söyleyerek, bu durumun ülkeler arasındaki kültür alışverişine katkı sağladığını belirtti.

İslam dünyasında kalkınmanın en önemli unsurlarından birinin kültür olduğunu söyleyen Malik, ICESCO Kültür Başkentleri Programının kültürü güçlendirme amacıyla 2001'de başlatıldığını hatırlattı.

Marakeş'te yıl boyunca İslam medeniyetini yansıtan sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapılması planlanıyor.

ICESCO, Mayıs 2022'de Fas'ın başkenti Rabat'ı İslam Dünyası Kültür Başkenti olarak duyurmuş ve etkinlikler Mayıs 2023'te tamamlanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fas'ın Marakeş Şehri, 2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti Olarak Duyuruldu - Son Dakika
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