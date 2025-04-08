Marble İzmir Fuarı 30. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Marble İzmir Fuarı 30. Yılını Kutluyor

Marble İzmir Fuarı 30. Yılını Kutluyor

İzmir'de 9 Nisan 2025'te açılacak Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşması olarak 30. kez düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın kent ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı vurguladı.

08.04.2025 11:57  Güncelleme: 12:18
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(İZMİR) - Sektöründe dünyanın en büyük üç fuarı arasında yer alan, Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı yarın (9 Nisan 2025) 30'uncu kez açılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Fuarlar kenti İzmir'de 30 yıldır bir marka haline gelen Mermer Fuarı'nın kentimize ve ülkemize kazandırdığı prestij çok değerli" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşması Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, yarın (9 Nisan 2025) saat 11.00'de düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Katılımcı sayısı, ziyaretçi sayısı ve düzenlendiği alanın büyüklüğü itibariyle dünyanın sayılı uluslararası doğal taş fuarlarından biri olan Marble İzmir, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri İzmir'de ağırlayacak.

"İzmir'e prestij kazandırıyor"

Bu yıl 30. kez açılacak Marble İzmir Fuarı'nın İzmir'in bir markası olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Fuarlar kenti İzmir'de 30 yıldır bir marka haline gelen Mermer Fuarı'nın kentimize ve ülkemize bu alanda kazandırdığı prestij çok değerli. 30 yıldır istikrarını koruyarak başarısını da artıran ve doğal taş sektörünün dünyaya açılan kapısı haline gelen Marble İzmir, ekonomiyi canlandıran, sektöre güç veren büyük bir organizasyon. İlk yılında Kültürpark'ta 47 yerli katılımcısıyla başlayan Mermer Fuarı, bugün uluslararası boyutta ve 150'ye yakın ülkeden binin üzerinde katılımcıyı ağırlıyor" dedi.

Bahar bereketi

Marble İzmir'in ilk yılında Türkiye'nin doğal taş ihracatı 77 milyon dolarken yıllar içinde fuarın da katkısı ile ihracatın 2 milyar dolar seviyelerine yükseldiğini ifade eden Başkan Tugay, "Dünyanın gündemindeki fuarımız, dört gün boyunca İzmir'e de bahar bereketini yaşatıyor. Hem doğal taş sektörü ve yan sektörlerinin ticari faaliyetlerini artırıyor hem de yerli ve yabancı turistleri ağırlayan kentimizin ulaşımdan konaklamaya, yeme-içme sektöründen küçük esnafına kadar her kesimine ekonomik açıdan katkı sağlıyor. Bu değerli fuarı daha nice yıllar büyüterek ve güçlendirerek devam ettirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Ekonomi, Turizm, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marble İzmir Fuarı 30. Yılını Kutluyor - Son Dakika

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